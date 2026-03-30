Disponibile il DLC Baltic Batallion per Broken Arrow: è completamente gratuito

Con una mossa a sorpresa, lo studio di sviluppo Steel Balalaika e l'editore Slitherine hanno lanciato il DLC Baltic Batallion per Broken Arrow , primo specialization DLC che introduce una nuova tipologia di esercito per gli Stati Uniti, completamente gratuito . La definiamo a sorpresa perché in precedenza non era stata comunicata la data d'uscita, pur essendo noti i contenuti del DLC , annunciati lo scorso anno.

Tante novità, gratis

Equipaggiate con armamenti europei di ultima generazione, formazioni di fanteria avanzate e veicoli progettati per garantire mobilità, protezione e rapidità d'intervento, le unità di Lituania, Lettonia ed Estonia si uniscono in un unico blocco operativo capace di adattarsi a scenari complessi e dinamici.

I giocatori potranno assumere il comando di queste truppe d'élite, coordinando operazioni combinate insieme alle forze statunitensi. L'arsenale a disposizione include carri armati, artiglieria, velivoli, fanteria meccanizzata e unità da ricognizione, offrendo un approccio flessibile e stratificato al combattimento

. Uno degli elementi centrali del DLC è il sistema di specializzazione della fanteria, che integra unità provenienti dai tre Paesi baltici. Ogni contingente si distingue per caratteristiche specifiche: l'adattabilità delle forze lettoni, la potenza di fuoco lituana e l'innovazione tecnologica estone possono essere combinate per costruire battaglioni su misura, in linea con il proprio stile di gioco e le esigenze strategiche.

A completare il pacchetto, un ampio parco mezzi composto da 25 tra veicoli e velivoli, di cui 19 completamente nuovi e 6 già impiegati in precedenza dall'esercito statunitense. La varietà include mezzi leggeri da trasporto, unità da ricognizione, carri armati, IFV, artiglieria e piattaforme aeree multiruolo, pensate per garantire operazioni interforze efficaci e una difesa multilivello sul campo di battaglia.

Quindi abbiamo: una nuova specializzazione; 23 nuove unità di fanteria provenienti da Lituania, Lettonia ed Estonia; 25 veicoli e velivoli (19 modelli originali); una nuova mappa e degli scenari solo e co-op con le unità baltiche.

Vediamo, infine, l'elenco delle unità aggiunte al gioco: