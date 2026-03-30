Disponibile il DLC Baltic Batallion per Broken Arrow: è completamente gratuito

Con una mossa a sorpresa, lo studio di sviluppo Steel Balalaika e l'editore Slitherine hanno lanciato il DLC Baltic Batallion per Broken Arrow, primo specialization DLC che introduce una nuova tipologia di esercito per gli Stati Uniti, completamente gratuito. La definiamo a sorpresa perché in precedenza non era stata comunicata la data d'uscita, pur essendo noti i contenuti del DLC, annunciati lo scorso anno.
Tante novità, gratis
Equipaggiate con armamenti europei di ultima generazione, formazioni di fanteria avanzate e veicoli progettati per garantire mobilità, protezione e rapidità d'intervento, le unità di Lituania, Lettonia ed Estonia si uniscono in un unico blocco operativo capace di adattarsi a scenari complessi e dinamici.
I giocatori potranno assumere il comando di queste truppe d'élite, coordinando operazioni combinate insieme alle forze statunitensi. L'arsenale a disposizione include carri armati, artiglieria, velivoli, fanteria meccanizzata e unità da ricognizione, offrendo un approccio flessibile e stratificato al combattimento
. Uno degli elementi centrali del DLC è il sistema di specializzazione della fanteria, che integra unità provenienti dai tre Paesi baltici. Ogni contingente si distingue per caratteristiche specifiche: l'adattabilità delle forze lettoni, la potenza di fuoco lituana e l'innovazione tecnologica estone possono essere combinate per costruire battaglioni su misura, in linea con il proprio stile di gioco e le esigenze strategiche.
A completare il pacchetto, un ampio parco mezzi composto da 25 tra veicoli e velivoli, di cui 19 completamente nuovi e 6 già impiegati in precedenza dall'esercito statunitense. La varietà include mezzi leggeri da trasporto, unità da ricognizione, carri armati, IFV, artiglieria e piattaforme aeree multiruolo, pensate per garantire operazioni interforze efficaci e una difesa multilivello sul campo di battaglia.
Quindi abbiamo: una nuova specializzazione; 23 nuove unità di fanteria provenienti da Lituania, Lettonia ed Estonia; 25 veicoli e velivoli (19 modelli originali); una nuova mappa e degli scenari solo e co-op con le unità baltiche.
Vediamo, infine, l'elenco delle unità aggiunte al gioco:
- Ricognizione
- Veicoli da ricognizione:
- Scimitar
- Spartan
- TGB-1111
- Wolf WMIK
- Ricognitori operativi:
- Jegeris (Lituania)
- Eesti Scouts (Estonia)
- SUV (Lettonia)
- Infiltratori:
- KNT (Lituania)
- Snaiprid (Estonia)
- Snaiperu Komanda (Lettonia)
- Veicoli da ricognizione:
- Fanteria
- Fanteria meccanizzata:
- Jalaväe Jagu (Estonia)
- Geležinis Vilkas (Lituania)
- Mehanizētie Kājinieki (Lettonia)
- Forze volontarie:
- Kaitseliit (Estonia)
- KASP (Lituania)
- Zemessardze (Lettonia)
- Forze speciali:
- ESTSOF (Estonia)
- Žaliukai (Lituania)
- Squadre anticarro:
- Milan (Estonia)
- Javelin (Lituania)
- Spike LR (Lettonia)
- Squadre antiaeree:
- Grom (Lituania)
- Piorun (Estonia)
- RBS 70 (Lettonia)
- Squadre d'artiglieria pesante:
- M2 Browning
- GMG
- M2 + GMG
- Fanteria meccanizzata:
- Veicoli
- Veicoli da trasporto fanteria:
- CV-9035
- IFV Vilkas
- M113
- XA-180
- Veicoli da combattimento:
- Leopard 2A8
- Type-X
- G-Wagen
- Veicoli da trasporto fanteria:
- Supporto
- Artiglieria:
- M109A5Ö
- K9 Kõu
- PzH-2000
- M113 Panzermörser
- Antiaerea:
- Iris-T SLM
- NASAMS
- Unimog ZU-23/Mistral
- Rifornimenti:
- E13TP
- Unimog
- Artiglieria:
- Elicotteri
- AS-365 Dauphin
- UH-60M Blackhawk
- Aerei
- L-39 Albatros
- C-27J Spartan