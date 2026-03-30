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Disponibile il DLC Baltic Batallion per Broken Arrow: è completamente gratuito

Se possedete lo strategico in tempo reale Broken Arrow, sarete felici di sapere che è stato lanciato il DLC Baltic Batallion, completamente gratuito.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   30/03/2026
Uno dei carri armati di Baltic Batallion

Con una mossa a sorpresa, lo studio di sviluppo Steel Balalaika e l'editore Slitherine hanno lanciato il DLC Baltic Batallion per Broken Arrow, primo specialization DLC che introduce una nuova tipologia di esercito per gli Stati Uniti, completamente gratuito. La definiamo a sorpresa perché in precedenza non era stata comunicata la data d'uscita, pur essendo noti i contenuti del DLC, annunciati lo scorso anno.

Tante novità, gratis

Equipaggiate con armamenti europei di ultima generazione, formazioni di fanteria avanzate e veicoli progettati per garantire mobilità, protezione e rapidità d'intervento, le unità di Lituania, Lettonia ed Estonia si uniscono in un unico blocco operativo capace di adattarsi a scenari complessi e dinamici.

I giocatori potranno assumere il comando di queste truppe d'élite, coordinando operazioni combinate insieme alle forze statunitensi. L'arsenale a disposizione include carri armati, artiglieria, velivoli, fanteria meccanizzata e unità da ricognizione, offrendo un approccio flessibile e stratificato al combattimento

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. Uno degli elementi centrali del DLC è il sistema di specializzazione della fanteria, che integra unità provenienti dai tre Paesi baltici. Ogni contingente si distingue per caratteristiche specifiche: l'adattabilità delle forze lettoni, la potenza di fuoco lituana e l'innovazione tecnologica estone possono essere combinate per costruire battaglioni su misura, in linea con il proprio stile di gioco e le esigenze strategiche.

A completare il pacchetto, un ampio parco mezzi composto da 25 tra veicoli e velivoli, di cui 19 completamente nuovi e 6 già impiegati in precedenza dall'esercito statunitense. La varietà include mezzi leggeri da trasporto, unità da ricognizione, carri armati, IFV, artiglieria e piattaforme aeree multiruolo, pensate per garantire operazioni interforze efficaci e una difesa multilivello sul campo di battaglia.

Quindi abbiamo: una nuova specializzazione; 23 nuove unità di fanteria provenienti da Lituania, Lettonia ed Estonia; 25 veicoli e velivoli (19 modelli originali); una nuova mappa e degli scenari solo e co-op con le unità baltiche.

Vediamo, infine, l'elenco delle unità aggiunte al gioco:

  • Ricognizione
    • Veicoli da ricognizione:
      • Scimitar
      • Spartan
      • TGB-1111
      • Wolf WMIK
    • Ricognitori operativi:
      • Jegeris (Lituania)
      • Eesti Scouts (Estonia)
      • SUV (Lettonia)
    • Infiltratori:
      • KNT (Lituania)
      • Snaiprid (Estonia)
      • Snaiperu Komanda (Lettonia)
  • Fanteria
    • Fanteria meccanizzata:
      • Jalaväe Jagu (Estonia)
      • Geležinis Vilkas (Lituania)
      • Mehanizētie Kājinieki (Lettonia)
    • Forze volontarie:
      • Kaitseliit (Estonia)
      • KASP (Lituania)
      • Zemessardze (Lettonia)
    • Forze speciali:
      • ESTSOF (Estonia)
      • Žaliukai (Lituania)
    • Squadre anticarro:
      • Milan (Estonia)
      • Javelin (Lituania)
      • Spike LR (Lettonia)
    • Squadre antiaeree:
      • Grom (Lituania)
      • Piorun (Estonia)
      • RBS 70 (Lettonia)
    • Squadre d'artiglieria pesante:
      • M2 Browning
      • GMG
      • M2 + GMG
  • Veicoli
    • Veicoli da trasporto fanteria:
      • CV-9035
      • IFV Vilkas
      • M113
      • XA-180
    • Veicoli da combattimento:
      • Leopard 2A8
      • Type-X
      • G-Wagen
  • Supporto
    • Artiglieria:
      • M109A5Ö
      • K9 Kõu
      • PzH-2000
      • M113 Panzermörser
    • Antiaerea:
      • Iris-T SLM
      • NASAMS
      • Unimog ZU-23/Mistral
    • Rifornimenti:
      • E13TP
      • Unimog
  • Elicotteri
    • AS-365 Dauphin
    • UH-60M Blackhawk
  • Aerei
    • L-39 Albatros
    • C-27J Spartan
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