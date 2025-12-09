Broken Arrow si arricchisce con il DLC gratuito Baltic Battalion

Durante l'evento Slitherine Next, dedicato alle sue novità in arrivo, l'editore specializzato in strategici e wargame ha annunciato il primo DLC di specializzazione per Broken Arrow, chiamato Baltic Battalion. Si tratta di un'espansione gratuita che introduce una nuova specializzazione per la fazione statunitense.
Questa nuova formazione rappresenta le forze militari combinate di Lituania, Lettonia ed Estonia, e include armamenti europei all'avanguardia, strutture di fanteria moderne, veicoli di nuova generazione e dottrine di risposta rapida pensate per mobilità e difese stratificate. Il DLC Baltic Battalion, disponibile come download gratuito, dovrebbe uscire all'inizio del 2026.
Caratteristiche principali
I giocatori potranno creare battaglioni misti usando ruoli di fanteria unici e unità provenienti da tutte e tre le nazioni baltiche. Ogni ruolo di fanteria offre una selezione di unità provenienti da Lituania, Lettonia ed Estonia, ciascuna con stili di combattimento, armamenti e punti di forza distintivi.
In totale, il DLC aggiunge 24 veicoli e aerei, tra cui 18 unità completamente nuove e 6 asset statunitensi interoperabili. Troverete veicoli da ricognizione, trasporti leggeri, IFV, carri armati, artiglieria e velivoli multiruolo versatili. Sarà disponibile anche uno scenario inedito dedicato, incentrato sulle unità baltiche, giocabile da soli o in modalità cooperativa.
Nel corso dello stesso evento sono stati annunciati Bolt Action e Headquarters: Cold War, nonché le versioni console di Stargate: Timekeepers.