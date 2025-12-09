Broken Arrow si arricchisce con il DLC gratuito Baltic Battalion

Questa nuova formazione rappresenta le forze militari combinate di Lituania, Lettonia ed Estonia, e include armamenti europei all'avanguardia, strutture di fanteria moderne, veicoli di nuova generazione e dottrine di risposta rapida pensate per mobilità e difese stratificate. Il DLC Baltic Battalion, disponibile come download gratuito, dovrebbe uscire all'inizio del 2026 .

Durante l'evento Slitherine Next, dedicato alle sue novità in arrivo, l'editore specializzato in strategici e wargame ha annunciato il primo DLC di specializzazione per Broken Arrow , chiamato Baltic Battalion . Si tratta di un'espansione gratuita che introduce una nuova specializzazione per la fazione statunitense.

Caratteristiche principali

I giocatori potranno creare battaglioni misti usando ruoli di fanteria unici e unità provenienti da tutte e tre le nazioni baltiche. Ogni ruolo di fanteria offre una selezione di unità provenienti da Lituania, Lettonia ed Estonia, ciascuna con stili di combattimento, armamenti e punti di forza distintivi.

Due nuove unità aeree di Broken Arrow

In totale, il DLC aggiunge 24 veicoli e aerei, tra cui 18 unità completamente nuove e 6 asset statunitensi interoperabili. Troverete veicoli da ricognizione, trasporti leggeri, IFV, carri armati, artiglieria e velivoli multiruolo versatili. Sarà disponibile anche uno scenario inedito dedicato, incentrato sulle unità baltiche, giocabile da soli o in modalità cooperativa.

Nel corso dello stesso evento sono stati annunciati Bolt Action e Headquarters: Cold War, nonché le versioni console di Stargate: Timekeepers.