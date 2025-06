Un video di gameplay celebra il lancio di Broken Arrow, mostrandoci la guerra moderna

L'editore Slitherine ha pubblicato un trailer di gameplay per celebrare il lancio dell'attesissimo strategico in tempo reale con battaglie su larga scala Broken Arrow, in realtà già da qualche giorno accessibile da chi aveva prenotato il gioco. Il filmato mostra battaglie e mezzi militari in azione, facendo una panoramica generale sui diversi aspetti del gioco.