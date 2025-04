Broken Arrow propone ciò che manca nel mercato attuale, l'intervista con Steel Balalaika

Lo strategico in tempo reale Broken Arrow sembra seguire questa filosofia, come emerge dalle parole del creative director dello sviluppatore Steel Balalaika, Félix Habert , che ci ha concesso un'intervista per parlare del gioco, in uscita su PC a giugno 2025, e di altri argomenti correlati. Ne è venuta fuori una bella chiacchierata in cui abbiamo appreso delle origini del progetto e di come il clamore creato dalle versioni beta abbia influito sullo sviluppo. Si parla anche di realismo e di lunghezza della campagna single player, per la gioia di chi non vede l'ora di giocarci. Ma non perdiamo altro tempo e cerchiamo di capirne di più di Broken Arrow.

Mentre i venti di guerra si fanno sempre più minacciosi e la crisi globale più incombente, l'industria dei videogiochi tradizionale sembra aver riscoperto alcune nicchie che, nonostante tutto, sono rimaste attive e desiderose di nuovi titoli, quasi immuni agli scossono del mercato. Il successo non è facilmente replicabile, perché spesso dipende da fattori imprevedibili, ma è comunque possibile comprendere alcune esigenze di un certo pubblico e andare in quella direzione, provando a dargli esattamente quello che chiede.

Gran parte dell'equipaggiamento è molto recente e alcuni elementi sono ancora in fase di sviluppo, quindi la maggior parte dei dettagli è classificata. Possiamo fare delle ipotesi informate basate su dati declassificati e altri estrapolati; ad esempio, il livello di protezione di un veicolo può essere stimato in base al suo volume e peso. Ne teniamo conto ma, alla fine, abbiamo semplificato il tutto per creare regole semplici che non richiedano ai giocatori una laurea in matematica per poter giocare.

Vogliamo che il gioco appaia il più realistico possibile e sappiamo come sono fatte certe cose perché lavoriamo con persone che passano un'incredibile quantità di tempo a documentarsi sull'equipaggiamento militare e ci forniscono fotografie e schemi tecnici per ricrearlo. Ma non vogliamo realizzare un simulatore.

Broken Arrow presenta unità militari estremamente realistiche. Come avete raccolto le informazioni necessarie per ricrearle?

Il nostro obiettivo con Broken Arrow è stato chiaro fin dall'inizio: volevamo un gioco che sembrasse un wargame vero e proprio, in cui si prepara il proprio esercito prima della battaglia, unito a un'atmosfera simile a quella di World in Conflict. Per impressionare ancora di più, volevamo che i giocatori potessero utilizzare l'equipaggiamento militare più moderno e avanzato disponibile oggi.

Félix Habert : L'intero team è composto da appassionati di giochi strategici e militari, quindi ci siamo inevitabilmente ispirati ai titoli a cui abbiamo giocato: ARMA, DCS, Wargame e giochi da tavolo come Warhammer. Personalmente, gioco a titoli strategici da quasi 30 anni, quindi la lista è lunga! Ma chiaramente c'è qualcosa in ciò che Broken Arrow propone che manca nel mercato attuale , altrimenti non starebbe ricevendo così tanta attenzione.

A quali modelli avete guardato per sviluppare Broken Arrow? Vi siete ispirati ad altri giochi o avete deciso seguire una strada completamente vostra, insoddisfatti dell'offerta attuale nel panorama degli strategici in tempo reale?

Infine, durante l'ultima beta, ci sono stati dei cheater che hanno provato a rovinare la festa. Hanno approfittato del fatto che la beta fosse gratuita per ricrearsi degli account Steam ogni volta che venivano bannati. Inoltre, non volevamo rivelare in anticipo il nostro sistema anti-cheat automatico , per evitare di dare ai cheater il vantaggio di poterlo studiare.

Abbiamo iniziato questo progetto nel nostro tempo libero 6 anni fa. Ma le cose hanno iniziato davvero a ingranare dopo aver firmato con Slitherine 4 anni fa. La produzione è andata abbastanza liscia, ma abbiamo avuto alcuni problemi dovuti al nostro stesso successo . Durante il primo beta test, più di 10.000 persone hanno cercato di giocare contemporaneamente e abbiamo subito degli attacchi. Di conseguenza, il server che gestiva l'autenticazione si è sovraccaricato e abbiamo dovuto modificare il nostro sistema per avere ridondanze a ogni livello, comprese operazioni molto semplici come il login. Poi, durante la seconda beta, abbiamo quasi raggiunto i 20.000 giocatori contemporanei. Questa volta abbiamo affrontato alcuni problemi di distribuzione del carico di lavoro tra i server di gioco, ma sono stati risolti dopo 24 ore di lavoro insonni.

Ci sono 18 missioni in totale e ci vogliono in media almeno 30 minuti per finirle, più i filmati d'intermezzo e i briefing, quindi potete aspettarvi dalle 10 alle 20 ore a seconda del livello di difficoltà selezionato e della vostra velocità di gioco.

Supporto post lancio e crisi di mercato

Che tipo di supporto post-lancio avrà il gioco? Cosa possiamo aspettarci in termini di espansione dell'esperienza nei prossimi mesi e anni?

Abbiamo molte idee per dei nuovi contenuti: nuove fazioni, nuove mappe con ambientazioni diverse, nuove meccaniche di gioco, ecc. Ma vogliamo anche supportare il gioco con miglioramenti alla sua ergonomia, alla qualità della vita e con l'aggiunta di nuove funzionalità. Dopo l'uscita, vedremo quali saranno le richieste più pressanti e cercheremo di soddisfarle, quando sarà possibile farlo.

Finire una missione di Broken Arrow non è per niente facile

Attualmente, Broken Arrow è uno dei giochi più presenti nelle liste dei desideri di Steam. Pensate che titoli come il vostro, spesso percepiti come 'di nicchia', siano in realtà ciò di cui il mercato ha bisogno per riprendersi dalla sua attuale flessione, visto l'entusiasmo che i giocatori mostrano nei loro confronti?

Non sono un esperto di economia, ma non ho l'impressione che l'industria dei videogiochi sia in flessione. Ho l'impressione che alcune delle più grandi aziende abbiano agito in modo impulsivo durante il periodo del COVID e si siano mosse considerando una tendenza duratura quello che era un evento eccezionale. Hanno investito troppo, assunto molto personale e ora stanno licenziando in massa perché le cose sono tornate alla normalità e l'industria dei videogiochi sta ancora crescendo, ma non così velocemente come pensavano.

Broken Arrow offre battaglie su larga scala in uno scenario realistico

La situazione potrebbe colpire maggiormente il settore casual, perché le persone che prima del COVID non giocavano, sono tornate a fare qualunque cosa facessero prima di essere costrette a stare a casa senza nient'altro da fare se non giocare ai videogiochi. I giocatori degli strategici non sono casual, quindi per noi le cose sono più stabili. Alcuni giocatori hanno passato una media di 12 ore al giorno per 10 giorni giocando alla nostra ultima beta; posso assicurarvi che questi ragazzi non temono alcun confinamento!