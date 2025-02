Abbiamo provato la campagna single player di Broken Arrow, che ci ha convinti ad arruolarci

Finalmente siamo riusciti a provare la versione semi definitiva di una parte della campagna single player di Broken Arrow , strategico in tempo reale su larga scala di Steel Balalaika che vede contrapporsi americani e russi in una guerra feroce, con ambientazione contemporanea, combattuta su più fronti. Il gioco completo uscirà a giugno 2025, ma già da ora possiamo dirvi che se siete tra quelli che hanno seguito il progetto nel corso degli ultimi anni, avete fatto benissimo a farlo, perché potrebbe rivelarsi un capolavoro. Ma non affrettiamo i giudizi e vediamo cosa ci aspetta.

La guerra è spietata

Broken Arrow chiarisce immediatamente che non è uno strategico in tempo reale come tutti gli altri e non vuole esserlo. Semplicemente non è interessato a seguire le orme dei vari Dune 2, Command & Conquer, Warcraft e affini, preferendo un approccio più realistico. Lo fa capire già dal tutorial, in cui spiega nel dettaglio le diverse unità e il loro funzionamento, prendendosi più di mezz'ora per mostrarci le relazioni che intercorrono tra le stesse e come è meglio utilizzarle sul campo di battaglia.

Alcuni corazzati di Broken Arrow

Si tratta di un tutorial narrativo in cui facciamo la conoscenza di alcuni dei personaggi che popoleranno la campagna, durante la quale dovremo respingere le forze russe e convincere il resto del mondo ad acquistare le nostre armi.

In Broken Arrow la fase di onboarding, che potremmo tradurre come "fase di inserimento", in cui ci vengono spiegate le regole e ci viene permesso di assimilarle e di trasformarle in processi mentali automatici, indispensabili per iniziare a giocare con efficacia (in modo barbaro lo possiamo definire come quel momento in cui smettiamo di ragionare sul funzionamento di interfaccia e meccaniche e iniziamo a ragionare con l'interfaccia e le meccaniche), è particolarmente lunga perché ci vengono comunicate una serie di informazioni complesse che puntano da subito a definire il loro target e ad avvertire che non ci si trova di fronte a un RTS tradizionale. Stiamo invece per giocare a uno strategico su larga scala che mira a simulare nel modo più convincete possibile le dinamiche del campo di battaglia.

Detto questo, dobbiamo fare un plauso a Balalaika per come è riuscita a coniugare complessità e chiarezza dell'interfaccia che, pur dovendoci fornire molte informazioni, lo fa sempre in modo limpido, senza creare ambiguità e senza mai portarci fuori dal gioco. Naturalmente i fattori da considerare sono tanti, ma era inevitabile che fosse così ed è evidente come si sia fatto un grosso lavoro di organizzazione, che ritorna durante le partite, dove ci si può lasciare andare liberamente al flusso di gioco, consci di avere tutto sotto controllo.