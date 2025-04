Broken Arrow ha sparato la sua data d'uscita ufficiale e bombardato il cancello che ci divideva dei preordini

Considerando quanto è atteso, in molti saranno anche felici di sapere che è già possibile preordinarlo, così da aggiungerlo alla vostra libreria.

Lo studio di sviluppo Steel Balalaika e l'editore Slitherine hanno annunciato la data d'uscita ufficiale dell'attesissimo strategico in tempo reale Broken Arrow , che arriverà prima di quanto possiate pensare. Potremo infatti giocare alle versione finale a partire dal 19 giugno 2025 , quindi tra circa un mese e mezzo.

Edizioni e contenuti

Su Steam è disponibile la Broken Arrow Vanguard Edition che per 58,99 euro offre 3 giorni di accesso anticipato al gioco. Quindi ci potremo giocare a partire dal 16 giugno.

I contenuti della Vanguard Edition

Gli altri contenuti della Vanguard Edition sono: la colonna sonora digitale, fatta di 41 tracce scaricabili; 9 sfondi digitali e delle skin esclusive (1 per specializzazione).

Broken Arrow sarà acquistabile anche nell'edizione normale, senza extra, per 49,99 euro. Per adesso, però, non è disponibile all'acquisto.

Infine, vi segnaliamo che il 30 aprile, sarà trasmesso un live stream sul canale Twitch di Slitherine in cui sarà mostrata la missione di Kaliningrad, ancora inedita.

Broken Arrow è uno strategico in tempo reale che simula battaglie su larga scala combattute con mezzi moderni, che farà sicuramente piacere a tutti quelli che rimpiangono i tempi di World in Conflict.