Ottima partenza su Steam per Broken Arrow, che ha quasi raggiunto i 30.000 giocatori contemporanei

Numeri in crescita

Considerando che parliamo di un gioco davvero hardcore, che mira a rinverdire i fasti di World in Conflict, si tratta di numeri davvero interessanti, cui ne vanno aggiunti altri, come la settima posizione raggiunta nella classifica globale di Steam (che ricordiamo essere stilata per ricavi). Broken Arrow si trova subito sotto a Stellar Blade, ma sopra a Borderlands 4 (ancora in prenotazione).

I numeri di Broken Arrow al momento di scrivere questa notizia

Anche le recensioni degli utenti pubblicate su Steam sono generalmente positive. Parliamo di ben il 70% di segni più. A cosa è dovuto il 30% di recensioni negative? Alla mancanza di una modalità schermaglia single player che permetta, quindi, di giocare singole mappe contro l'intelligenza artificiale.

C'è da dire che lo studio di sviluppo aveva reso noto che al lancio non ci sarebbe stata questa modalità, con la promessa che sarà aggiunta nel prossimo futuro con un aggiornamento gratuito. Non parliamo di una software house enorme e, evidentemente, il lancio di alcuni contenuti è stato posticipato per poter sistemare gli altri aspetti del gioco, come la grafica, che risulta molto più fluida di quanto mostrato nelle versioni preview. C'è da aggiungere, infine, che parliamo di un titolo che potrebbe sopravvivere per molti anni, con un supporto adeguato.

Per il resto vi ricordiamo che Broken Arrow sarà lanciato per tutti il 19 giugno, solo su PC. Non sono state annunciate versioni console.