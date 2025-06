Xbox Game Pass annuncia i giochi "gratis" della seconda metà di giugno tra Warcraft, Call of Duty e altri

Microsoft ha annunciato in via ufficiale i nuovi giochi in arrivo nella seconda metà di giugno per gli abbonati a Xbox e PC Game Pass, con diversi titoli appartenenti al catalogo Activision Blizzard tra Warcraft, Call of Duty e altre novità interessanti.

Prosegue l'inserimento progressivo e strategico dei titoli Activision Blizzard nel catalogo del servizio in abbonamento: contrariamente a quanto fatto dopo l'acquisizione di Bethesda, in questo caso l'aggiunta dei giochi della compagnia all'interno della piattaforma sta avvenendo in maniera alquanto dilazionata.

In questo caso abbiamo a che fare con i tre Warcraft e un Call of Duty, oltre a varie altre aggiunte molto interessanti, tra le quali anche un lancio diretto al day one nel Game Pass come l'interessante Rematch, gioco di calcio di Sloclap.