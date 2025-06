Xbox Game Pass ha quattro giochi confermati in arrivo a luglio, per il momento

Come sempre, prima dell'annuncio ufficiale da parte di Microsoft possiamo solo avere una visione molto parziale delle uscite mensili, ma intanto possiamo dire che Xbox Game Pass ha già quattro giochi confermati per luglio 2025, in attesa delle comunicazioni che forniranno il quadro completo.

D'altra parte siamo ancora a metà giugno e la compagnia non ha nemmeno annunciato ancora la seconda mandata di titoli previsti per questo mese, dunque è sicuramente prematuro fare una panoramica approfondita per luglio, ma è interessante notare che vi siano intanto già quattro titoli destinati a rappresentare altrettanti lanci al day one all'interno del catalogo del servizio.

Si tratta anche di giochi molto interessanti, di cui praticamente due first party da parte di Xbox Game Studios, ormai lanciatissimi come ritmo nelle uscite, come abbiamo visto tra il 2024 e il 2025 e a quanto pare intenzionati a mantenere una notevole frequenza.