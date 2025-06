Streum On Studio si separa da Focus Entertainment e annuncia un nuovo gioco

Non c'è ancora un nome né dettagli ufficiali, ma la sensazione è che si tratterà anche stavolta di uno sparatutto in prima persona e lo stile ricorda quello del titolo d'esordio dello studio, E.Y.E: Divine Cybermancy, ma nelle sequenze del video è possibile vedere creature infernali che suggeriscono un'ambientazione ben diversa.

Autore di titoli come E.Y.E: Divine Cybermancy, Space Hulk: Deathwing e Necromunda: Hired Gun , il team francese ha deciso di lasciare il publisher dopo l'acquisizione avvenuta nel 2021 e si occuperà dunque di promuovere da solo il progetto di cui possiamo vedere una piccola anteprima qui in calce.

Streum On Studio ha lasciato Focus Entertainment , tornando indipendente, e contestualmente ha pubblicato un teaser per annunciare un nuovo gioco che verrà rivelato ufficialmente nel corso di questa estate.

Una grande sfida

Non c'è dubbio che il percorso ora sia in salita per lo studio, che privo delle risorse fornite da Focus Entertainment dovrà tirare fuori dal cilindro qualcosa di davvero convincente per imporsi finalmente presso il grande pubblico, senza ulteriori passi falsi.

Il teaser del loro nuovo gioco potrebbe avere le carte in regola per catturare quantomeno l'attenzione degli appassionati di un certo genere videoludico, l'atmosfera appare molto particolare e anche il design dei personaggi sembra avere qualcosa da dire.