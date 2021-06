Necromunda: Hired Gun, la recensione

Lo scenario ideale per la gilda di cacciatori di taglie di cui il nostro personaggio entra a far parte nelle prime fasi della campagna, dopo essere stato salvato (o salvata: potremo scegliere l'aspetto e il sesso del protagonista da una rosa di possibili alternative) dal misterioso Kal Jerico e condotto nel ritrovo di Martyr's End: un rifugio dove interagire con altri mercenari, acquistare nuovi innesti cibernetici o nuove armi, potenziarle e magari spendere qualche credito anche per migliorare le prestazioni del nostro migliore amico... un fedele mastino.

Come detto, il protagonista di Necromunda: Hired Gun è un cacciatore di taglie che finisce sotto l'egida di Kal Jerico e, pur con riluttanza, accetta di completare degli incarichi per lui fino a mettersi sulle tracce del bersaglio numero uno della gilda: la spietata Silver Talon. La campagna del gioco è composta da dodici capitoli più lo scontro finale, per una durata di circa otto ore, e da una serie di missioni secondarie generate casualmente, che si pongono spesso come piccole arene molto utili per racimolare denaro e loot.

C'è un'abbondanza di strumenti utilizzabili in battaglia, divisi tradizionalmente per rarità e valore, ma il gioco non svolge affatto un buon lavoro nel valorizzarli: una volta trovata una mitragliatrice leggera di vostro gusto, vi dedicherete al suo potenziamento e in pratica lascerete perdere qualsiasi alternativa per una semplice questione di praticità. Quanto ai poteri , durante i combattimenti potrete accedere a una ruota di selezione e sfruttare l'energia accumulata per lanciare attacchi EMP o palle di fuoco, colpi acrobatici o in corsa, o semplicemente utilizzare kit medici.

Il loot ottenuto da ogni spedizione può essere analizzato pezzo per pezzo e potremo conservare gli oggetti e i dispositivi che riteniamo più utili. In alternativa potremo vendere tutto senza scrupoli. Con i crediti racimolati potremo recarci presso alcuni rivenditori che operano a Martyr's End e acquistare armi e corazzature oppure upgrade in grado di donarci abilità extra e attacchi speciali, nonché migliorare forza e resistenza del mastino che ci accompagna.

Gameplay

Necromunda: Hired Gun, ecco Silver Talon e le sue scagnozze.

È chiaro ed evidente il tentativo di StreumOn Studio di provare a confezionare uno sparatutto in stile DOOM: lo si capisce dalla dinamicità del gameplay, dalla presenza di un rampino che consente di spostarsi istantaneamente da una zona all'altra dello scenario, del doppio salto e dello scatto veloce, nonché da una colonna sonora metal che entra in campo ogni volta che parte una battaglia, accompagnando con le sue chitarre distorte gli scontri a fuoco e le dolorose finisher.

Il problema è che l'intero impianto appare approssimativo, l'intelligenza artificiale dei nemici è francamente ridicola e c'è letteralmente una valanga di glitch e incertezze più o meno plateali a minare fortemente la godibilità dell'esperienza. Da questo punto di vista ci siamo ritrovati di fronte a situazioni imbarazzanti, fra compenetrazioni poligonali e fatality che vengono eseguite senza alcun bilanciamento (volendo si può uccidere con il coltello anche un intero gruppo di avversari) e durante cui può succedere anche che il nostro personaggio venga lanciato lontano, salvo poi resettare la sua posizione al termine dell'animazione.

Necromunda: Hired Gun, una sequenza di combattimento.

Espedienti del genere sono in realtà molto comuni ed evidenziano una chiara mancanza di risorse da parte del team di sviluppo, che addirittura si è trovato a dover risolvere dei dialoghi fra i personaggi utilizzando inquadrature completamente senza senso per evitare di implementare delle animazioni. La sensazione è dunque quella di un progetto che non riesce, come il precedente Space Hulk: Deathwing, a mascherare le sue mancanze produttive ed è anzi costretto a metterle in mostra.

L'uso del mastino, piuttosto pubblicizzato dagli autori, si rivela alla fine un'abilità più tattica che concreta, nel senso che richiamare il cane consente di individuare la posizione di tutti i nemici nell'area, ma indirizzare il nostro amico a quattro zampe verso i bersagli è un altro discorso e le tempistiche di ricarica sono abbastanza lunghe da farci spesso dimenticare anche di questa opzione. Non che in qualche modo le situazioni innescate grazie a tale elemento riescano a sollevarsi dalla sensazione di già visto che permea l'intera campagna.

Necromunda: Hired Gun, lo scontro con una sentinella robot.

Al livello di difficoltà normale la sfida diventa anche piuttosto consistente, ma per una mera questione di numeri: i nemici, come detto, sono decisamente stupidi e non vantano routine complesse, limitandosi a venirci addosso. Quando lo fanno in grande quantità si finisce per subire parecchi danni e recuperarli con le finisher talvolta non è sufficiente, al punto da dover ricorrere a un kit medico oppure a uno stim dopo il game over per tornare in vita. Un discorso simile può essere fatto per i boss fight, che si rivelano a dir poco caotici e privi di mordente.

Se inoltre giocate con il controller (ma, avendo provato il gioco solo su PC, non sappiamo come questa cosa si rifletta sulle versioni console), vi ritroverete ad avere a che fare con una quantità inedita di bug legati agli input: dall'inversione dell'asse Y che si riflette anche nella ruota di selezione (mai visto prima) a una generale inaffidabilità dei comandi, che tendono a incepparsi, per arrivare infine a una regolazione della sensibilità degli stick molto problematica, che richiede parecchie modifiche prima di trovare un'impostazione decente.