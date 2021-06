The Witcher: il cosplay di Geralt di sir8davren è ispirato ed evocativo

Geralt di Rivia è un personaggio amatissimo dai videogiocatori e non. Protagonista della serie The Witcher, vediamolo interpretato dal cosplayer sir8davren in questo cosplay ispirato ed evocativo.

La fotografia vede Geralt piegato sulla sua spada che viene illuminato da alcuni raggi di sole che filtrano tra le fronde di un fitto bosco. La luce sbianca il braccio dello strigo e la sua chioma, in un'immagina delicata ed iconica, che riesce a emozionare grazie alla sua azzeccata composizione.

Immaginiamo che su queste pagine Geralt di Rivia non abbia bisogno di presentazioni, così come la serie The Witcher, quindi eviteremo di dilungarci: è il protagonista di una trilogia di videogiochi di ruolo sviluppati da CD Projekt Red, basati sulla saga letteraria di Andrzej Sapkowski.

