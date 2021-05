The Last of Us 2, il cosplay di Ellie da DabbuCosplay è quasi uguale all'originale

The Last of Us 2 non è un soggetto molto comune da utilizzare i cosplay standard, ma non mancano comunque i tentativi di ricostruirne i personaggi attraverso varie iniziative, come vediamo in questo caso con l'ottima reinterpretazione di Ellie da parte di DabbuCosplay.

La serie di Naughty Dog ha ispirato nel tempo davvero tante produzioni amatoriali tra video, cortometraggi e varie espressioni più o meno artistiche, come abbiamo visto anche di recente ad esempio con il fan-film Ellie's Revenge o con un video musicale per il cortometraggio italiano fanmade, ma in questo caso abbiamo a che fare con un cosplay puro e semplice da parte di DabbuCosplay, che riesce a ricostruire una Ellie quasi perfetta, tratta da The Last of Us 2.

Un po' grazie ai lineamenti che risultano piuttosto in linea con il personaggio originale e un po' grazie al gran lavoro effettuato sulla ricostruzione dei vestiti, delle espressioni e delle situazioni di gioco, la cosplayer brasiliana è probabilmente una delle migliori interpreti di Ellie che abbiamo visto di recente.

Per vedere altre foto vi invitiamo a consultare il profilo Instagram di DabbuCosplay, da cui è tratta anche l'immagine riportata qui sotto, perché alcune sono veramente notevoli come ricostruzioni delle scene di gioco.