Netflix e videogiochi: possibile abbonamento con catalogo di giochi nel 2022

Netflix sembra puntare in qualche modo ai videogiochi, in base a ulteriori informazioni che sono emerse di recente e vanno a corroborare voci di corridoio già riferite nei giorni scorsi, in particolare sull'avvio di un'offerta mista di giochi e contenuti video per gli abbonati.

Abbiamo visto la settimana scorsa il fatto che Netflix fosse alla ricerca di un dirigente per espandersi nel mondo dei videogiochi, cosa peraltro confermata ulteriormente da altre fonti da parte di Reuters. Non è chiaro se sia prevista una vera e propria divisione dedicata a sviluppo e produzione di videogiochi, ma sembra probabile la creazione di un catalogo di giochi da offrire attraverso una nuova tipologia di abbonamento.

Netflix sembra sempre più convinta di espandersi verso la distribuzione di videogiochi in abbonamento

Secondo quanto raccolto da Axios e riportato da The Verge, sembra che Netflix abbia in programma una sorta di "Apple Arcade più piccolo" da offrire agli abbonati: si tratterebbe di un abbonamento contenente un catalogo di videogiochi, con alcune produzioni originali.

In base a quanto riferito, il servizio potrebbe comprendere giochi legati a proprietà intellettuali già presenti nel catalogo video di Netflix e titoli più piccoli commissionati a sviluppatori indie. In pratica, potremmo trovarci dentro giochi collegati a serie TV come Castlevania, Resident Evil e The Witcher, oltre a produzioni originali ma di scala indie, legate sempre a IP in possesso di Netflix.

Sembra che il servizio in questione sia previsto uscire nel corso del 2022, ma non ci sono ancora informazioni ufficiali al riguardo. Non è chiaro nemmeno se sia destinato ad essere un servizio in streaming o attraverso download e su quali dispositivi possa essere utilizzato. Sarebbe certamente curioso vedere Netflix, utilizzata spesso come paragone per i servizi su abbonamento come Xbox Game Pass, passare veramente all'offerta di videogiochi in prima linea.