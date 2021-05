Resident Evil: Infinite Darkness, data d'uscita svelata dal trailer ufficiale

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Resident Evil: Infinite Darkness, la nuova serie in computer grafica tratta dal franchise di Capcom, svelandone la data d'uscita: 8 luglio 2021. Naturalmente sarà un'esclusiva del servizio di video streaming.

Il trailer di suo è decisamente un bel vedere, pieno com'è di momenti spettacolari. Vi avvisiamo però che contiene qualche anticipazione su situazioni e personaggi che magari non volete avere. Nel caso siate sensibili all'argomento, evitate di guardarlo e limitatevi ad aspettare l'arrivo della serie (tanto non manca moltissimo).

I protagonisti di Resident Evil: Infinite Darkness sono Leon S. Kennedy e Claire Redfield, due personaggi che gli appassionati conosceranno sicuramente benissimo, per quella che Netflix ci ricorda essere la prima serializzazione del franchise. In effetti fino a oggi Resident Evil era stato utilizzato per diversi film, ma mai per una serie vera e propria. C'è sempre una priva volta, verrebbe da dire.