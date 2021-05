Skyrim, il cosplay di Aela la Cacciatrice di Jessica Nigri è da fus ro dah!

The Elder Scrolls V: Skyrim continua a essere un gioco molto amato, nonostante gli anni dalla pubblicazione, come dimostra questo cosplay di Aela la Cacciatrice realizzato dalla sempre impeccabile Jessica Nigri, la regina delle cosplayer.

Come sempre Jessica Nigri ha curato ogni dettaglio del costume, che appare identico a quello del personaggio originale. tra corpetto e stivali di pelle, trucco e dettagli delle corazza. Davvero un ottimo lavoro, poco da dire, magnificato anche dalle ottime foto, realizzate in una location in linea con la caratterizzazione della donna.

Aela la Cacciatrice è uno dei personaggi femminili più noti di Skyrim (se non il più noto in assoluto): membro dei Companions di White Run, è un'ottima seguace grazie all'abilità con cui utilizza il suo arco. È anche una delle spose preferite dai giocatori, per via del suo aspetto carismatico.

The Elder Scrolls V: Skyrim di suo immaginiamo non abbia bisogno di grosse presentazioni. Si tratta del quinto capitolo maggiore della saga di Bethesda, l'ultimo a essere stato pubblicato in attesa di The Elder Scrolls VI. Attualmente è ancora giocabilissimo su tutte le macchine da gioco più diffuse: PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One e in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X e S.