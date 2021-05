Nintendo Switch Online: annunciati cinque nuovi giochi gratis NES e SNES per gli abbonati

Se siete abbonati a Nintendo Switch Online sarete felici di sapere che a partire dal 26 maggio 2021 avrete accesso ad altri cinque giochi gratuiti del catalogo di NES e SNES. I giochi in questione sono: Super Baseball Simulator 1.000, Caveman Ninja (conosciuto anche come Joe & Mac), Magical Drop 2, Spanky's Quest e Ninja JaJaMaru-kun. I primi quattro sono per SNES, mentre l'ultimo è per NES.

Caveman Ninja è un'ottima conversione del coin op omonimo con protagonisti due cavernicoli che devono farsi strada tra tribù rivali e dinosauri, per salvare alcune donne rapite.

Magical Drop 2 è un puzzle game, giocabile da soli o in compagnia, in cui bisogna allineare delle sfere colorate.

Spanky's Quest è una specie di Pang (ma molto alla lontana) in cui, nei panni di una scimmietta, bisogna palleggiare delle palle lanciandole contro i nemici.

Super Baseball Simulator 1.000 è proprio quello che sembra, ossia un simulatore di baseball.

Ninja JaJaMaru-kun, infine, è un arcate in cui si guida un giovane ninja che deve salvare la classica principessa. Da noi è semi sconosciuto, mentre in Giappone vendette più di un milione di copie.