PlayStation Studios ha registrato altri tre prodotti sul suo account Steam

C'è grande fermento nell'account di PlayStation Studios su Steam, dove sono stati registrati altri tre prodotti, facendo passare il totale da 41 a 44. Parliamo di prodotti e non di giochi per un motivo molto semplice: due sono dei titoli vecchi aggiunti alla pagina, e il terzo potrebbe essere un DLC.

I due giochi visibili a essere stati inclusi nell'elenco sono Guns Up ed Everybody's Gone to the Rapture, il primo pubblicato su PC nel 2018, mentre il secondo nell'ormai lontano 2016.

Manca all'appello il terzo prodotto, che potrebbe essere indistintamente un gioco o un DLC. Facendo un rapido calcolo, dei 44 prodotti attualmente presenti nel profilo Steam dei PlayStation Studios, i giochi accertati sono soltanto sei, mentre tutti gli altri sono DLC di Helldivers o Predator: Hunting Grounds.

I giochi senza DLC sono i già citati Guns Up ed Everybody's Gone to the Rapture, il primo un free-to-play, il secondo un'avventura narrativa, insieme a Horizon Zero Dawn e al recentissimo Days Gone.

Nel caso il prodotto misterioso fosse un gioco, è davvero difficile fare previsioni su quale possa essere, visto l'ampio catalogo di esclusive Sony che potrebbero essere portate su PC.