Days Gone: videoconfronto mostra la superiorità grafica della versione PC su quella PS5

Il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha pubblicato un videoconfronto tra le versioni PC e PS5 di Days Gone, mostrando la superiorità grafica della prima versione. Naturalmente il gioco di Bend Studios appare molto bello anche sulla console di Sony, e va specificato che su PC è stato provato con una GeForce RTX 3080, quindi non proprio una scheda economica, ma il dato di fatto rimane inalterato.

Venendo al confronto, la risoluzione di rendering su PC raggiunge i 2160p fissi, mentre su PS5 utilizza il checkerboard e ha quindi una risoluzione variabile. Naturalmente su PC ci sono più opzioni di configurazione, come quella per modificare il FOV o quella per eliminare le aberrazioni cromatiche. I personaggi hanno texture di risoluzione maggiore, e la drawing distance è stata incrementata. Maggiore anche la densità della vegetazione.

Ma non solo, su PC sono migliori anche le ombre e i riflessi, nonostante permangano alcuni difetti dovuti al ciclo giorno/notte. Parlando proprio di notte, il cielo stellato su PC è più denso. Complessivamente si tratta di un port davvero ben realizzato, molto superiore a quanto fatto con Horizon Zero Dawn, che al lancio aveva moltissimi problemi.

Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Days Gone per PC.