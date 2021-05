Twitch: Amouranth demonetizzata, avverte le altre streamer da jacuzzi

Twitch ha iniziato a muoversi contro le streamer da Jacuzzi colpendo un bersaglio eccellente: Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa, la seconda streamer per numero di seguaci sulla piattaforma, dopo Pokimane. Il colpo infertole è stato abbastanza duro, visto che dal suo canale sono state rimosse tutte le pubblicità.

La notizia arriva mentre le polemiche per le streamer da jacuzzi, o hot tube streamer, ancora non accennano a placarsi. Di fatto Twitch sembra aver scelto una strada laterale per arginare il fenomeno: renderlo economicamente meno conveniente. Il problema, infatti, è che le streamer da jacuzzi non violano alcuna delle linee guida della piattaforma, quindi non sono bandibili solo per i contenuti delle loro trasmissioni.

La mossa di Twitch è arrivata senza avvisi, come raccontato dalla stessa Amouranth su Twitter, che si è trovata le pubblicità sospese dalla mattina alla sera. La streamer non l'ha presa bene, anche perché ha fatto notare la contraddizione di colpire qualcuno in modo così arbitrario e discrezionale, pur senza alcuna violazione palese delle linee guida della comunità.

C'è da dire che Twitch potrebbe aver ricevuto pressioni per farlo da parte degli inserzionisti, che magari non vogliono essere associati a dei live stream con contenuti soft erotici. Per questo si parla della creazione di una vera e propria lista nera dove saranno inserite tutti gli streamer e le streamer "not advertiser-friendly".