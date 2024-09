Una streamer con un cameo nel film di Minecraft critica Jason Momoa: maltrattava le persone sul set

La streamer ha recentemente preso parte a un video del FaZe Clan , che copia la serie "Hot Ones" che intervista persone famose mentre le costringe a mangiare alette di pollo via via più piccanti.

Valkyrae - nome d'arte di Rachell Marie Hofstetter - è una famosa streamer. In qualità di figura nota a un ampio pubblico giovane, la creatrice di contenuti è stata invitata a fare un cameo nel film di Minecraft . Pur avendo presumibilmente passato poco tempo sul set, Valkyrae ne è uscita con una opinione netta: Jason Momoa non si è comportato correttamente con la troupe durante le riprese.

Le parole di Valkyrae su Jason Momoa

Una delle domande posta a Valkyrae è stata "qual è la peggior esperienza vissuta con una celebrità o uno streamer". La risposta della creatrice di contenuti ha coinvolto Jason Moma, come detto.

Valkyrae ha affermato, in traduzione: "Ho un cameo nel film di Minecraft. La mia risposta è Jason Momoa. L'ho visto maltrattare alcuni membri della troupe ed è stato piuttosto deludente. Era dopo una scena molto intensa ed emozionante e forse era ancora nel personaggio, non lo so. Sono rimasta sorpresa da come ha trattato alcuni membri della troupe."

"Era molto arrabbiato con loro perché non stavano facendo qualcosa di giusto nell'impostare l'inquadratura e il resto. Era arrabbiato, molto arrabbiato, e urlava. Ho pensato: "Non è un buon ambiente di lavoro, non sarei felice di lavorare in queste condizioni"."

Ovviamente non abbiamo una visione completa della situazione ed è possibile che la reazione dell'attore sia stata un caso isolato, ma chiaramente non è un retroscena positivo per il film di Minecraft, che già non sta attirando le simpatie degli appassionati.

Parlando invece di videogiochi, vi segnaliamo Reforj: un nuovo gioco che sfida Minecraft, realizzato da uno dei team di Minecraft.