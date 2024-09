L'MMORPG Throne and Liberty darà grandissima libertà di spostamento tra i server al lancio: i dettagli

Con l'avvicinarsi del lancio di Throne and Liberty su Steam in accesso anticipato per il Nord America, l'Europa e il Giappone, gli sviluppatori NCSoft e Amazon hanno indicato cosa possiamo aspettarci dalla gestione dei server.

Dall'inizio dell'accesso anticipato, giovedì 26 settembre, fino a giovedì 17 ottobre, ogni giocatore riceverà due biglietti per il trasferimento gratuito dei server al giorno. Questi scadranno 24 ore dopo essere stati richiesti per evitare l'accumulo di scorte, ma NCSoft vuole darvi tutte le possibilità di trovare un server adatto a voi.