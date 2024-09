Elden Ring è al prezzo più basso di sempre su Amazon ma solo per poche ore: veloci

Tramite Amazon Italia è possibile acquistare una copia di Elden Ring a soli 29,90€ (gioco base, senza espansione) ma la promozione scadrà alla mezzanotte di oggi, 15 settembre. Rispetto al momento della scrittura, avete poco meno di sei ore per sfruttare la promozione. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 69.99€, mentre il prezzo più basso recente è 47.45€, secondo Amazon. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.

Che gioco è Elden Ring

Parliamo di un gioco di ruolo d'azione in terza persona realizzato da FromSoftware (Dark Souls, Bloodborne, Sekiro). Possiamo vestire i panni di un Senzaluce, un personaggio che possiamo personalizzare liberamente in aspetto e classe di partenza. Esplorando troviamo armi, armature, anelli e magie da equipaggiare per creare il tipo di guerriero/a che preferiamo.

Elden Ring rientra nella categoria dei soulslike, ovvero GDR d'azione denotati da un livello di difficoltà non indifferente. Il vantaggio di questo capitolo è che essendo a mappa aperta permette di abbandonare una sfida troppo difficile e continuare a esplorare, in cerca di nemici più deboli per potenziarci. Si tratta inoltre del gioco con più contenuti di FromSoftware, all'interno del genere.