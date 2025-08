La smart TV Hisense 55E7Q PRO QLED 4K da 55" è al minimo storico su Amazon

Caratteristiche della smart TV Hisense 55E7Q PRO QLED

In questo caso si tratta della versione da 55" ed è una smart TV QLED 4K da 144 Hz con la modalità Game Mode PRO, VRR nativo e AMD FreeSync Premium, in grado di offrire immagini sempre fluide e convincenti. Con QLED Colour troviamo inoltre immagini ricche e realistiche, con colori estremamente coinvolgenti in ogni sfaccettatura.

Lato audio troviamo invece Dolby Atmos, per giochi, film o concerti che si rivelano soddisfacenti. Inoltre, sono presenti diverse tecnologie basate sull'IA, che ottimizzano le immagini per offrire il massimo risultato, partendo da AI Light Sensor all'upscaler AI 4K, oltre ad AI Smooth Motion e AI Sports Mode, per immagini più fluide senza sfocature.