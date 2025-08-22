1

Hogwarts Legacy per Nintendo Switch 2 è finalmente in sconto: acquistalo al suo minimo storico

In molti stavano aspettando una promozione che riguardasse la versione Nintendo Switch 2 di Hogwarts Legacy: finalmente è arrivata, scopriamo tutti i dettagli dell'offerta.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   22/08/2025
Hogwarts Legacy Switch 2
Hogwarts Legacy
Hogwarts Legacy
Su Amazon, oggi, ci sono buone notizie per tutti i possessori di una Nintendo Switch 2, la nuova console ibrida rilasciata pochi mesi fa dall'azienda i Kyoto. Ad essere in promozione è uno dei giochi più in hype del catalogo: Hogwarts Legacy che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 18% e viene venduto al suo minimo storico: 49,99€. Precisiamo che si tratta del minimo storico per questa singola console. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui giù: Con questo titolo verrai catapultato nel mondo magico scritto e ideato da J.K. Rowling e sarà possibile farlo anche con tutte le migliorie che Switch 2 apporta all'ecosistema Nintendo rispetto alla precedente versione della console.

Hogwarts Legacy: il viaggio inizia (o continua) su Switch 2

Grazie al supporto per il DLSS, alle migliorie all'illuminazione, alle ombre più realistiche, alla qualità avanzata delle animazioni e a un efficace sistema di anti-aliasing, l'intero comparto visivo si presenta fluido, dettagliato e coinvolgente, rendendo ogni angolo del mondo magico ancora più vivo.

Hogwarts Legacy su Switch 2
Hogwarts Legacy su Switch 2

Anche l'esplorazione è stata notevolmente migliorata. Sarà possibile muoversi liberamente nell'open-world, esplorare Hogsmeade e visitare i suoi iconici negozi senza fastidiose schermate di caricamento, così come il volo che beneficia delle migliorie al frame rate della console. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, ecco la nostra recensione di Hogwarts Legacy per Nintendo Switch 2.

#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
