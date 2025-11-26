0

Hogwarts Legacy per Nintendo Switch 2 è in offerta al suo prezzo più basso di sempre con le promo del Black Friday

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una maxi offerta per il Black Friday su Hogwarts Legacy per Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   26/11/2025
Hogwarts Legacy Switch 2
Hogwarts Legacy
Hogwarts Legacy
Oggi, su Amazon, è disponibile una promo molto allettante in occasione di una nuova tornata di offerte per il Black Friday: Hogwarts Legacy per Switch 2 viene messo in sconto del 34% per un costo totale e finale d'acquisto di 39,99€, suo minimo storico. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Hogwarts Legacy porta i giocatori in un viaggio ambientato molto prima delle celebri avventure di Harry Potter. Nei panni di uno studente del quinto anno, il protagonista scoprirà un antico segreto legato al proprio passato mentre esplora Hogwarts, le sue aule incantate e le terre circostanti.

Ulteriori dettagli sul gioco

L'esplorazione dell'open world diventa più fluida grazie all'eliminazione delle schermate di caricamento: muoversi tra Hogwarts, la campagna e Hogsmeade risulta immediato e naturale, aumentando il senso di continuità del viaggio. Anche il volo beneficia di miglioramenti significativi: grazie alle prestazioni della Nintendo Switch 2, la velocità di spostamento è maggiore, con frame rate più stabili e caricamenti più rapidi mentre si sorvolano castelli, foreste e villaggi.

Hogwarts Legacy Nintendo Switch 2 17

Per ulteriori dettagli e approfondimenti dai uno sguardo alla nostra recensione del gioco, in particolar modo si tratta della versione della nuova console della Grande N.

Segnalazione Errore
