Hogwarts Legacy per Nintendo Switch 2 è in offerta al suo prezzo più basso di sempre con le promo del Black Friday

Oggi, su Amazon, è disponibile una promo molto allettante in occasione di una nuova tornata di offerte per il Black Friday: Hogwarts Legacy per Switch 2 viene messo in sconto del 34% per un costo totale e finale d'acquisto di 39,99€, suo minimo storico . Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Hogwarts Legacy porta i giocatori in un viaggio ambientato molto prima delle celebri avventure di Harry Potter. Nei panni di uno studente del quinto anno , il protagonista scoprirà un antico segreto legato al proprio passato mentre esplora Hogwarts, le sue aule incantate e le terre circostanti.

Ulteriori dettagli sul gioco

L'esplorazione dell'open world diventa più fluida grazie all'eliminazione delle schermate di caricamento: muoversi tra Hogwarts, la campagna e Hogsmeade risulta immediato e naturale, aumentando il senso di continuità del viaggio. Anche il volo beneficia di miglioramenti significativi: grazie alle prestazioni della Nintendo Switch 2, la velocità di spostamento è maggiore, con frame rate più stabili e caricamenti più rapidi mentre si sorvolano castelli, foreste e villaggi.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti dai uno sguardo alla nostra recensione del gioco, in particolar modo si tratta della versione della nuova console della Grande N.