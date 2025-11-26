Lonely Mountains: Snow Riders arriverà anche su PS5, annunciata la data di uscita

Dopo il lancio avvenuto lo scorso gennaio su PC e Xbox Series X|S, anche attraverso Game Pass, Lonely Mountains: Snow Riders arriverà anche su PS5, con la data di uscita di questa versione che è stata appena annunciata dal team Megagon Industries.
Il gioco arriverà sulla console Sony il 3 dicembre, dunque la prossima settimana, recuperando per tempo il clima invernale che risulta indispensabile per godere appieno della particolare atmosfera di questo gioco di "corse su sci", per così dire.
Si tratta infatti di un seguito di Lonely Mountains: Downhill, solo che invece di proseguire con le biciclette lanciate a grande velocità giù da montagne solitarie, in questo caso ci troviamo con degli sci ai piedi.
Lonely ma non più di tanto
Tra l'altro, Lonely Mountains: Snow Riders non è nemmeno più così "lonely", considerando che una delle novità maggiori di questo capitolo, al di là dell'ambientazione e della dinamica di discesa, è proprio il fatto di poter affrontare le corse in compagnia con altri giocatori.
Lonely Mountain: Snow Riders riprende il concetto della simulazione "sportiva" in senso lato, intesa specificamente come discesa più o meno libera da una montagna, ma in questo caso lo fa nell'accezione sciistica.
Nel gioco ci troviamo a scendere con gli sci attraverso vari percorsi, scegliendo la propria strada tra le diverse possibilità presenti e prendendo parte a sessioni di gioco in singolo o multiuplayer, con ritmo competitivo o rilassato.
La particolare grafica minimalista "low poly" e le ambientazioni innevate lo rendono un gioco particolarmente "zen", adatto anche semplicemente a godersi la natura lungo discese da affrontare con attenzione ma anche in un certo relax.