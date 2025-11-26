Queste action figures di Ellie e Joel, direttamente dal primo The Last of Us sono bellissime... e non costano neanche troppo

Su Amazon, oggi, è presente un prodotto che farà felici tutti i fan di The Last of Us. Sono disponibili le statuette ufficiali di Joel ed Ellie al prezzo d'acquisto di 52,55€. Si tratta di due figures uniche e da collezione. Puoi acquistarle direttamente tramite questo link oppure, accedi alla pagina del prodott cliccando sul box qui in basso: Le nuove action figures di Joel ed Ellie portano direttamente nelle mani dei fan l'intensità e la profondità emotiva del loro viaggio nel primo The Last of Us. Questa confezione da due statuette è un vero pezzo da collezione: ogni figura è caratterizzata da oltre 190 finiture uniche, pensate per riprodurre fedelmente ogni minimo dettaglio dei personaggi.
Ulteriori dettagli
Entrambe le figure vantano più di 30 punti di articolazione, offrendo una straordinaria libertà di movimento che permette di ricreare scene iconiche del gioco o di inventarne di nuove. Pose dinamiche, sequenze stealth, momenti di combattimento: tutto diventa possibile. La confezione include inoltre 19 accessori che arricchiscono l'esperienza.
Joel è equipaggiato con il suo fidato revolver, un fucile e il caratteristico machete, mentre Ellie dispone di arco, freccia, pistola e lama, ognuno realizzato con grande cura. Entrambe le figure presentano uno zaino tattico che completa il set. Si tratta di un must-have per ogni appassionato e collezionista.