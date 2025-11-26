Tomb Raider I-III Remastered potrebbe ricevere dei nuovi DLC, secondo alcuni indizi

Sono comparsi alcuni indizi che aprono una prospettiva interessante su Tomb Raider I-III Remastered, ovvero la possibilità che la raccolta possa ricevere dei DLC, nonostante si tratti di titoli sostanzialmente chiusi e completi.
La questione è esplosa nel subReddit dedicato alla serie Tomb Raider, e parte dall'avvistamento di alcuni nuovi obiettivi sbloccabili nel database online, che non sembrano corrispondere a contenuti attualmente presenti nei tre giochi della raccolta.
Questo ovviamente fa pensare a qualche possibile aggiornamento o DLC che potrebbero essere pubblicati nel prossimo futuro per la collezione dei remaster sulle avventure di Lara Croft.
Nuove sfide per Lara Croft
La questione va presa come una voce di corridoio, anche perché non è facile immagine come possano essere inseriti dei nuovi contenuti inediti in una raccolta di remaster per il resto estremamente fedeli agli originali.
Tomb Raider I-III Remastered adds 15 hidden achievements for 'TRX:CR', potentially a new DLC or free update?
byu/Quicksafe1 inTombRaider
D'altra parte, potrebbe trattarsi anche di semplici aggiornamenti con alcune modalità aggiuntive, visto che questi obiettivi sembrano riferirsi a sfide e opzioni di gioco nuove, più che veri e propri nuovi contenuti con storia o livelli inediti.
Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sopra, gli obiettivi sono collegati al titolo "TRX:CR" di difficile traduzione, ma che sembra avere a che fare con la raccolta dei primi tre capitoli della serie.
Alcune descrizioni degli obiettivi parlano di limiti di tempo, modificatori di gameplay e sfide di qualche tipo, facendo pensare che il "CR" riportato nell'identificativo possa riferirsi a una "Challenge Run". A questo punto attendiamo eventuali annunci da parte di Aspyr.
Nel frattempo, il team ha pubblicato anche Tomb Raider IV-VI Remastered e si parla di possibili operazioni simili anche per la trilogia successiva, ma non c'è ancora nulla di ufficiale.