Lara Croft ottiene due record mondiali, assegnati dal Guinness World Records

Lara ora ha il titolo di eroina videoludica che ha venduto più copie, oltre che il record di personaggio videoludico che è apparso più volte sulle copertine delle riviste, come Newsweek, Time e The Face.

La serie di Tomb Raider è molto amata e la sua protagonista, Lara Croft , è nel cuore di molti appassionati nelle sue varie iterazioni. I fan però possono ora gioire anche per un altro motivo: l'eroina videoludica ha ottenuto due nuovi record mondiali, assegnati dal Guinness World Records .

I dettagli sui record di Lara Croft

Lara Croft è infatti apparsa su oltre 2.300 copertine, calcolando fino ad aprile 2025. Inoltre, la serie di Tomb Raider ha venduto oltre 100 milioni di copie sin dal lancio del primo gioco, ovvero il 1996. Secondo quanto indicato dal Guinness World Records, questo risultato porta Lara "ben oltre" qualsiasi altra eroina videoludica.

Scott Amos, direttore dello studio Crystal Dynamics, ha dichiarato: "Da grandi fan di Lara Croft, abbiamo avuto la fortuna di unirci alla community di Tomb Raider in questo viaggio lungo gli anni. È stata fonte di ispirazione e aspirazione per quasi trent'anni ed è un onore che la sua eredità sia stata riconosciuta dal Guinness World Records."

Continua dicendo: "Questi risultati ci ricordano il suo impatto culturale duraturo e la passione dei suoi fan in tutto il mondo. Siamo entusiasti di costruire un futuro brillante per Lara Croft, guidati dal suo spirito di curiosità, coraggio e avventura".

Nel frattempo, Alice Bell, editor del Guinness World Records, ha definito Lara una "vera icona dei videogiochi" e la i suoi record continui "dimostrano quanto sia un personaggio stimolante. Che lo spirito avventuroso di Lara regni a lungo! Vedremo quali nuovi standard riuscirà a stabilire in futuro!"

Ricordiamo che Crystal Dynamics sta lavorando a un nuovo gioco della serie insieme ad Amazon, che sta anche producendo una serie TV dedicata, che ha già trovato la propria attrice protagonista.