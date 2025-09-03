Sophie Turner sarà Lara Croft nella serie TV di Tomb Raider di Amazon Prime Video

La produzione inizierà a gennaio 2026 , circa due anni dopo che Prime Video ha dato il via libera alla serie TV. A guidare progetto c'è Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) che è creatrice, sceneggiatrice e produttrice esecutiva. Secondo quanto segnalato da Variety, Chad Hodge (Good Behavior, Wayward Pines) è co-showrunner, mentre Jonathan van Tulleken (Shogun, Dope Thief) è regista e produttore esecutivo.

Le dichiarazioni di Waller-Bridge e Turner su Lara Croft

"Sono davvero entusiasta di annunciare che la formidabile Sophie Turner interpreterà Lara insieme a questo fenomenale team creativo", ha dichiarato Waller-Bridge. "Non capita spesso di poter realizzare una serie di questa portata con un personaggio che ami fin da quando eri bambino. Tutti i membri del team sono incredibilmente appassionati di Lara e sono tutti stravaganti, coraggiosi e divertenti proprio come lei. Preparate i vostri artefatti... Croft sta arrivando..."

Waller-Bridge

"Sono incredibilmente entusiasta di interpretare Lara Croft", ha aggiunto Turner. "È un personaggio così iconico, che significa così tanto per così tante persone, e io darò tutto me stessa. È difficile seguire le orme di Angelina e Alicia con le loro interpretazioni straordinarie, ma con Phoebe al timone, noi (e Lara) siamo tutti in ottime mani. Non vedo l'ora che tutti voi possiate vedere cosa abbiamo in serbo".

Crystal Dynamics (che ha da poco cercato di mantenere in vita Perfect Dark) è coinvolta col progetto.