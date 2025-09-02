Perfect Dark stava per essere resuscitato da Take-Two, ma l'accordo è saltato

Perfect Dark è uno dei titoli cancellati da Microsoft in tempi recenti che ha fatto più male a molti giocatori. A quanto pare ha fatto malissimo anche al team di sviluppo, almeno a quanto riportato dal giornalista Jason Schreier di Bloomberg, che ha raccontato un retroscena davvero interessante. Stando al suo report, gli sviluppatori avevano quasi raggiunto un accordo con Take-Two per resuscitarlo, ma è saltato tutto all'ultimo momento, portando ai licenziamenti dentro Crystal Dynamics della scorsa settimana.