Capcom ha criticato l'aumento di prezzo di PlayStation 5, che vede come causa della diminuzione delle vendite

Il recente aumento di prezzo di PlayStation 5 in alcuni territori chiave non è piaciuto ad Haruhiro Tsujimoto, il presidente di Capcom , che ne ha parlato in un'intervista concessa a Nikkei Gaming. Il motivo? Un hardware troppo costoso riduce anche le vendite dei giochi. Più precisamente, Tsujimoto ritiene che il costo complessivo per giocare a Monster Hunter Wilds su PS5 sia troppo alto e che questo abbia limitato la diffusione del gioco.

Aumenti inopportuni

Tsujimoto ha raccontato di come Capcom sia riuscita a raggiungere il suo obiettivo iniziale, che era quella di vendere 10 milioni di copie in un mese. Tra le sfide più grandi da superare per farcela, ha citato proprio il prezzo.

Il prezzo troppo alto ha limitato la diffusione di Monster Hunter Wilds?

Tsujimoto ha detto che Capcom considerava PS5 la piattaforma principale per Monster Hunter Wilds. In Giappone, la console costa circa 80.000 yen. Tenendo conto del costo del gioco e di un abbonamento mensile a PS Plus, i giocatori devono spendere 100.000 yen. La disparità di prezzo tra questo e titoli più vecchi come Monster Hunter: World o Monster Hunter Rise è marcatissima.

Tsujimoto:"Abbiamo anche riscontrato che la 'barriera della PS5' è inaspettatamente grande. La console costa circa 80.000 yen giapponesi. Se si tiene conto del costo del software e degli abbonamenti mensili, si arriva a circa 100.000 yen al momento dell'acquisto. Non è una cifra facilmente raggiungibile, soprattutto per le generazioni più giovani.

Questa situazione non è limitata al Giappone, ma è simile anche all'estero." Come ha detto Tsujimoto, gli aumenti di prezzo della PS5 non sono limitati al Giappone. Recentemente, Sony ha aumentato il prezzo di PS5 di 50 dollari negli Stati Uniti. L'opzione più costosa è la PS5 Pro, che ora costa 749,99 dollari.