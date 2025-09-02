The Crew ritorna grazie a un emulatore di server realizzato dai fan: "e ora nessuno potrà più portarvelo via"

The Crew ritorna grazie all'opera di un gruppo di fan, che ha realizzato un emulatore di server per permettere a chi lo possiede di giocarci ancora, dopo la chiusura operata da Ubisoft. Si tratta di un momento particolarmente significativo, perché dalla chiusura di The Crew è nato il movimento Stop Killing Games, che chiede maggiori tutele sulla sopravvivenza dei videogiochi.

L'emulatore si chiama The Crew Unlimited ed è in fase di sviluppo dal 2024. Praticamente da pochi giorni dopo la chiusura di The Crew. Sarà lanciato il 15 settembre 2025, come annunciato dagli sviluppatori: "l'emulatore di server è completo di tutte le funzionalità per una versione 1.0. Le ultime settimane serviranno a "testare e convalidare a fondo il software".