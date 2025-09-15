The Crew torna in vita grazie al progetto Unlimited: i server sono ora online e il gioco è utilizzabile

Prosegue e arriva praticamente a compimento il progetto The Crew Unlimited , che di fatto ha riportato in vita il gioco di corse di Ubisoft che era stato rimosso dal mercato e disattivato: con l' apertura dei server , il titolo può ora nuovamente essere giocato.

Il gioco di corse redivivo grazie agli utenti

The Crew Unlimited è in sviluppo dal 2024, ma ora è praticamente pronto al lancio, come potete vedere su questa pagina, e rappresenta un passo importante anche perché il gioco in questione è diventato un po' il simbolo del controllo degli editori sui giochi regolarmente acquistati dagli utenti, a cui però si può perdere l'accesso da un momento all'altro.

Proprio la disattivazione di The Crew ha spinto alla formazione del movimento Stop Killing Videogames, che ha raccolto una grande quantità di firme e potrebbe presto essere discusso anche presso la Commissione Europea.

L'emulatore di server consente agli utenti sia di giocare effettivamente offline che online, attraverso il multiplayer, ma l'unica limitazione posta all'uso di The Crew Unlimited è il fatto di possedere il gioco in versione Steam su PC.

Nel frattempo, Ubisoft è stata denunciata per la chiusura dei server di The Crew, puntando a una class action.