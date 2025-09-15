Spotify rinnova l’esperienza gratuita: ora si possono riprodurre i brani singoli

Spotify ha annunciato un'importante novità per tutti i suoi utenti free: da oggi l'esperienza gratuita viene completamente aggiornata, introducendo strumenti che abbattono alcune delle limitazioni storiche della piattaforma. Con oltre centinaia di milioni di ascoltatori in tutto il mondo, l'azienda ha deciso di rafforzare la connessione tra fan e creator, offrendo più libertà a chi non è abbonato a Premium ma vuole comunque vivere la musica senza troppi vincoli.
Scegliere, cercare, condividere
Con il nuovo aggiornamento, chi utilizza Spotify gratis può finalmente scegliere e riprodurre direttamente i brani che preferisce. Non più soltanto ascolto casuale o playlist preimpostate: basta digitare il titolo di una canzone e premerne il pulsante play per sentirla subito. Un cambiamento che avvicina l'esperienza free a quella Premium e che rappresenta una piccola rivoluzione per la piattaforma.
La ricerca diventa altrettanto immediata: digitando il nome del brano o dell'artista, l'ascolto parte senza ritardi, eliminando la frustrazione di dover attendere o saltare tra più tracce. Anche la condivisione è stata semplificata: se un amico consiglia una canzone, oppure se un artista pubblica un link diretto a una nuova uscita sui social, basta un click per avviare l'ascolto istantaneamente.
Una piattaforma più accessibile
Questi aggiornamenti fanno parte della strategia di Spotify di rendere la musica più accessibile e inclusiva, anche per chi non sceglie l'abbonamento Premium. L'azienda ha sottolineato come milioni di utenti in tutto il mondo preferiscano il piano gratuito e come fosse importante migliorare la loro esperienza per mantenerla coinvolgente.
Il nuovo modello non punta solo ad accontentare gli ascoltatori, ma anche a sostenere gli artisti: facilitando la scoperta e la condivisione di brani, aumenta la possibilità che nuove uscite raggiungano un pubblico sempre più ampio, con un impatto diretto sulla visibilità dei creator.
L'aggiornamento dell'esperienza gratuita è in rollout a livello mondiale da oggi. Tutti gli utenti che utilizzano Spotify senza abbonamento Premium riceveranno l'update automaticamente, con la possibilità di sperimentare subito le nuove modalità di ascolto.