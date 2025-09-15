Ha 100 anni, gioca tutti i giorni con il suo Super Nintendo e giura di distruggervi se la sfidate

Non sfidate Ushi Ando in un gioco per Super Nintendo, perché potreste uscirne ridotti davvero male. Di chi stiamo parlando? Ma di una signora di ormai 100 anni che ha raccontato di giocare tutti i giorni con la console a 16-bit di Nintendo, perché in fondo non ha nessuna voglia di passare il tempo a dormire.
Super nonna
Stando a quanto riportato da Yahoo Japan, Ando gioca ogni giorno al suo Super Nintendo, o Super Famicom, visto che è giapponese, per "due o tre ore" e attribuisce ai videogiochi la sua straordinaria longevità. In effetti avere un backlog smisurato potrebbe essere la chiave per non voler lasciare il mondo fluttuante, anche se lei è concentrata in particolare su pochi titoli, che evidentemente ama alla follia.
Ando, che vive con la sua seconda figlia, Setsuko, che ha 65 anni, nella città di Inawashiro, nella prefettura di Fukushima, e ha iniziato a giocare ai videogiochi più di 30 anni fa dopo averli scoperti durante una visita al nipote a Tokyo.
Da allora è diventata "dipendente" e ora è arrivata alla sua terza console Super Famicom; la prima le era stata regalata dal nipote quando non gli serviva più, e da allora ha dovuto sostituire la console altre due volte per guasti. I suoi giochi preferiti sono Bomberman e Tetris, che lei continua a giocare in maniera competitiva. Il suo grande rivale attuale è il suo pronipote, che ha solo quattro anni. Quando lui va a trovarla, lei gli dice: "La nonna è più brava di te" e aggiunge: "Non riesci ancora a battermi."
Ando ha spiegato: "Giocare ai videogiochi mi mantiene piena di energia perché uso le dita. Non voglio solo dormire tutto il tempo."