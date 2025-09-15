Ha 100 anni, gioca tutti i giorni con il suo Super Nintendo e giura di distruggervi se la sfidate

Non sfidate Ushi Ando in un gioco per Super Nintendo , perché potreste uscirne ridotti davvero male. Di chi stiamo parlando? Ma di una signora di ormai 100 anni che ha raccontato di giocare tutti i giorni con la console a 16-bit di Nintendo, perché in fondo non ha nessuna voglia di passare il tempo a dormire.

Super nonna

Stando a quanto riportato da Yahoo Japan, Ando gioca ogni giorno al suo Super Nintendo, o Super Famicom, visto che è giapponese, per "due o tre ore" e attribuisce ai videogiochi la sua straordinaria longevità. In effetti avere un backlog smisurato potrebbe essere la chiave per non voler lasciare il mondo fluttuante, anche se lei è concentrata in particolare su pochi titoli, che evidentemente ama alla follia.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ando, che vive con la sua seconda figlia, Setsuko, che ha 65 anni, nella città di Inawashiro, nella prefettura di Fukushima, e ha iniziato a giocare ai videogiochi più di 30 anni fa dopo averli scoperti durante una visita al nipote a Tokyo.

Da allora è diventata "dipendente" e ora è arrivata alla sua terza console Super Famicom; la prima le era stata regalata dal nipote quando non gli serviva più, e da allora ha dovuto sostituire la console altre due volte per guasti. I suoi giochi preferiti sono Bomberman e Tetris, che lei continua a giocare in maniera competitiva. Il suo grande rivale attuale è il suo pronipote, che ha solo quattro anni. Quando lui va a trovarla, lei gli dice: "La nonna è più brava di te" e aggiunge: "Non riesci ancora a battermi."

Ando ha spiegato: "Giocare ai videogiochi mi mantiene piena di energia perché uso le dita. Non voglio solo dormire tutto il tempo."