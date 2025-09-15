Super Mario Galaxy Il Film svelerebbe le origini di Peach e Rosalina

Durante il Direct di settembre, Nintendo e Illumination hanno svelato il nome del nuovo film di Super Mario. Si chiamerà Super Mario Galaxy Il Film , ispirandosi quindi ai videogiochi con lo stesso nome.

Le teorie dei fan sulla storia di Super Mario Galaxy Il Film

Super Mario Galaxy si focalizza sul personaggio di Rosalina, una principessa spaziale che, secondo quanto detto da Nintendo stessa in passato, condivide alcune caratteristiche con la Principessa Peach, già apparsa nel precedente film animato di Super Mario.

Nei videogiochi, la storia di Rosalina viene svelata tramite una serie di pagine di un libro delle fiabe che raccontano del suo viaggio nello spazio alla ricerca dei genitori. Il tutto è tenuto sul vago, sebbene secondo i report Nintendo aveva in passato intenzione di darle una storia più concreta che l'avrebbe collegata con il Regno dei Funghi e in qualche modo anche alla Principessa Peach.

Nel film di Super Mario, Peach afferma di non sapere da dove viene e di essere apparsa nel Regno dei Funghi diventandone la Principessa. Nella pellicola vediamo un flashback nel quale una Peach infante arriva tramite una tubatura nel Regno e indossa un abito con stelle e lune.

Peach inoltre sembra non essere d'accordo con Mario sul fatto che magari lei proviene dal suo mondo e suggerisce che ci sono tante galassie là fuori. I fan pensano quindi che Peach provenga dalle galassie e, con un film che tratterà proprio di quello, si pensa che avremo modo di scoprire le origini di Peach e Rosalina, creando un legame narrativo più profondo di quello presente nei giochi.

Segnaliamo poi che Mario Kart World ha voluto rendere omaggio a Super Mario Galaxy.