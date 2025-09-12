Super Mario Galaxy 1+2 remaster annunciati in una raccolta per Nintendo Switch e Switch 2, data d'uscita

Il pacchetto è in arrivo il 2 ottobre , mettendo insieme i due giochi in un'unica soluzione con tanto di rimasterizzazione applicata, che evidentemente aumenta la risoluzione e migliora la qualità grafica, come possiamo vedere dal primo trailer di presentazione riportato qui sotto.

Il Nintendo Direct di settembre si è aperto con una sezione dedicata al 40° anniversario di Mario, che ha visto anche l'annuncio di Super Mario Galaxy 1+2 , una raccolta di remaster dei due capitoli in questione in arrivo su Nintendo Switch e Switch 2 , con data di uscita annunciata in un trailer di presentazione.

Il ritorno di due grandi classici

Super Mario Galaxy 1+2 arriverà dunque il 2 ottobre sia in formato fisico che digitale, ed è un gioco per Nintendo Switch che è però perfettamente compatibile anche con Nintendo Switch 2, sebbene al momento non siano state riportate variazioni tra una versione e l'altra.

La copertina di Super Mario Galaxy 1+2

Una particolarità di queste nuove versioni è che il libro delle storie di Rosalinda sarà aggiornato con nuove pagine ancora non meglio identificate, ma che potrebbero collegarsi agli eventi del film di Super Mario Galaxy.

La pellicola arriverà nella primavera del 2026 al cinema, e nello stesso periodo arriveranno anche i nuovi Amiibo dedicati a Super Mario Galaxy, con data di uscita fissata per il 2 aprile.

Al di là della data di uscita e del fatto che riproducano Mario e Rosalinda, non abbiamo ancora informazioni sulle funzionalità che questi sbloccheranno con i giochi.