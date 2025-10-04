Ghost of Yotei, Super Mario Galaxy o Digimon Story? Cosa giocherete questo weekend?

Le opzioni più interessanti della settimana sono certamente Ghost of Yotei, Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 e Digimon Story: Time Stranger .

Il primo fine settimana di ottobre è arrivato ed è chiaro che il mese è partito ad alto ritmo in termini di uscite. Gli appassionati di videogiochi cercheranno probabilmente di sfruttare questi giorni per iniziare a giocare alcuni dei giochi più recenti. La nostra domanda è quindi più che scontata: cosa giocherete questo weekend del 4 ottobre?

Cosa giocherete questo weekend?

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 è il "nuovo" gioco dell'idraulico italiano arrivato su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2: si tratta chiaramente di una versione remaster dei due vecchi titoli platform, che tornano ora in una versione svecchiata per le piattaforme moderne. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato perché dovreste lanciarvi nella galassia colma di stelle di Nintendo.

Se preferite un livello di azione più elevato, potreste invece optare per Ghost of Yotei, l'esclusiva PS5 di Sucker Punch. Torniamo in Giappone alcuni secoli dopo le avventure di Ghost of Tsushima e dobbiamo eseguire la nostra vendetta nei panni di Atsu, una guerriera a caccia di sei fuorilegge. Nella nostra recensione vi indichiamo i pro e i contro di questo titolo.

Infine, gli appassionati di GDR potrebbero optare per Digimon Story: Time Stranger, una nuova avventura "JRPG" nel mondo digitale che propone un ampio mondo, tantissime creature da collezionare e anche una storia interessante. Peccato solo che a livello tecnico non sia incredibile e che il sistema di combattimento sia sì divertente ma un po' troppo semplice. Scoprite tutti i dettagli tramite la nostra recensione.