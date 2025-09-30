Se dopo più di quindici anni parlano ancora di te, qualcosa di speciale dovrai pur avere. Super Mario Galaxy venne pubblicato nel 2007 e il suo seguito, Super Mario Galaxy 2, realizzato per un "eccesso di idee" residuo tra gli sviluppatori, nel 2010: entrambi uscirono su Wii, una console che ha fatto la storia.

"Fatto la storia" è un'affermazione che ad alcuni non piacerà: sia per l'astio maturato ai tempi da parte dei giocatori tradizionali, sia per alcuni fan Nintendo che, paradossalmente, hanno mal digerito quel periodo di successo dell'azienda, ottenuto "nonostante" loro, e non attraverso l'utenza storica. Ciò non toglie che Wii abbia segnato un'epoca e la serie di Super Mario Galaxy sia stata, indubbiamente, la sua gemma più preziosa.

L'effetto nostalgia generato da questa coppia, talmente particolare da essere parzialmente avulsa dagli altri Super Mario tridimensionali, è straordinario: rapportabile per la Generazione Z a quello scaturito dai Super Mario Bros. (1, 3, World) per i millennial. Per molte persone nate tra il 1997 e il 2003, Super Mario Galaxy è il gioco dell'infanzia per antonomasia.

Le malinconiche fiabe di Rosalinde sono state estese a Super Mario Galaxy 2

Adesso quelle persone si stanno avvicinando ai trent'anni, e non casualmente Nintendo ha scelto Super Mario Galaxy come tema per il prossimo film sull'idraulico. Perché quel gioco ha segnato un'intera generazione, ben più del coevo, e largamente più venduto, New Super Mario Bros. Wii.

Il motivo è molto semplice: Super Mario Galaxy era, ed è, un'opera visionaria. Straordinaria nel senso più puro del termine. Assieme al seguito, tornerà su Switch (e Switch 2) il 2 ottobre.