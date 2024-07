La carriera e le creazioni di Yoshiaki Koizumi, Mr. Nintendo

Se Miyamoto ha ideato Super Mario e The Legend of Zelda, Koizumi è stato fondamentale nell'aiutarlo a plasmarli, e condurli intatti - a livello di prestigio - nella contemporaneità.

Il principale motivo per cui Koizumi non è celebrato come meriterebbe è proprio il suo essere stato, per molti anni, l'ombra di Miyamoto; lo stesso maestro nipponico lo ha cresciuto a livello creativo, lo ha trattato da pari a pari, ha avuto con lui discussioni, e lo ha eletto come proprio erede. Tutti sanno che Miyamoto ha dato vita a Super Mario e The Legend of Zelda; pochi sanno, al contrario, quanto Koizumi sia stato fondamentale nel raffinare l'identità di queste saghe, soprattutto in ambito tridimensionale. Koizumi non ha ideato alcun brand inedito per Nintendo - a differenza, ad esempio, del più giovane Tsubasa Sakaguchi - ma è stato fondamentale nello scolpire, e portare nel nuovo millennio, le due saghe più importanti.

Studi e ingresso in Nintendo

Come sosteneva Gunpei Yokoi, "se sai disegnare sai anche creare un videogioco". E difatti, esattamente come Miyamoto, Koizumi proviene da studi artistici. Nasce il 29 aprile 1968 a Mishima, nella prefettura di Shizuoka, alle pendici del Monte Fuji: una cittadina, ai tempi, di circa 78000 abitanti. Non conosciamo alcun aneddoto sulla sua infanzia o la sua formazione da adolescente, ma sappiamo che frequenta la Osaka University of Arts, dove studia animazione e storyboarding, oltre che la sua più grande passione, e cioè il cinema.

A partire da sinistra: Koizumi, Miyamoto e Motokura

Koizumi non tocca un videogioco fino a vent'anni, proprio perché principalmente interessato all'arte cinematografica. Tutti i suoi amici tuttavia possiedono un Famicom; quando Koizumi compie ventun anni, uno di loro gli presta la console, e il suo primo approccio con un videogioco è piuttosto traumatico, perché avviene con Super Mario Bros. 2 (edizione giapponese, in Occidente nota come The Lost Levels). Come tutti voi saprete, si tratta di un platform estremamente arduo, e infatti Koizumi lo trova "difficile e scoraggiante". Al posto di riportare la console all'amico, però, va in negozio e compra un altro gioco: The Legend of Zelda, da cui rimane affascinato.

Passano due anni; Koizumi si laurea e, sebbene da giovane avesse sognato di diventare un regista, la vicinanza dell'azienda, e la neonata passione per i videogiochi, lo convincono a bussare alla porta di Nintendo. È il 1991, ha ventitré anni, e viene messo subito al lavoro sul libretto di istruzioni di The Legend of Zelda: A Link to the Past, che è in procinto di uscire. Sotto la guida di Yoichi Kotabe, Koizumi mette subito in mostra il suo talento. Realizza tutte le illustrazioni del libretto, le impagina, ma sopratutto ne scrive il testo, dove viene spiegata la storia, a livello cosmogonico, del gioco: le tre divinità di The Legend of Zelda, creatrici di Hyrule, sono un'idea di Koizumi.

Il primo lavoro di Koizumi è il libretto di istruzioni di A Link to the Past

Se in A Link to the Past arriva troppo tardi per partecipare allo sviluppo del gioco, il suo "sequel" portatile è agli albori della lavorazione, e Koizumi segue Tezuka nell'ideazione del progetto.