Svelati i requisiti di sistema di EA Sports FC 25 per PC, sembrano molto abbordabili

Con l'annuncio della data di uscita e le novità di EA Sports FC 25, sono stati pubblicati su Steam i requisiti di sistema ufficiali del gioco per PC, che anche per l'edizione di quest'anno sembrerebbero alla portata di un po' tutti i giocatori.

Infatti, per rientrare tra i "consigliati" basta un processore Ryzen 7 2700x o un Intel Core i7 6700, disponibili sul mercato rispettivamente da 6 e 9 anni e ampiamente superati dalle generazioni successive. Anche per quanto riguarda la GPU siamo all'interno di parametri molto accessibili: viene richiesta una GTX 1660 o una RX 5600 XT. Va detto in ogni caso, che non è stato specificato il target di performance, risoluzione e impostazioni grafiche specifico per questi componenti (supponiamo i 1080p a 60 fps), quindi è probabile che per giocare in 4K con un framerate elevato e tutti i setting grafici spinti al massimo servirà una configurazione ben più prestante e recente.