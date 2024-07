EA Sports FC 25, il grande calcio sta per tornare su PC e console

Nonostante il cambio di nome e il completo "rilancio", il percorso di avvicinamento all'uscita di EA Sports FC 25 ricorda tantissimo quello dei classici FIFA Football: terminata l'ultima competizione dell'anno calcistico, gli Europei di Germania, Electronic Arts ha diffuso tutti i dettagli sulle novità che troveremo nei negozi a partire dal prossimo 27 settembre. O dal 20, nel caso in cui abbiate diritto all'Accesso Anticipato. Come da tradizione i cambiamenti pianificati vanno ad investire praticamente ogni aspetto dell'esperienza, senza per questo stravolgere l'essenza di un prodotto che ogni anno si conferma tra i più venduti e remunerativi a livello globale. Una cosa che richiede che ogni novità sia un rischio calcolato. E, come ogni edizione, non poteva mancare una manciata di nomi fighi che racchiudono tutti questi cambiamenti: Rush, FC IQ e Cranium. Andiamo a scoprire cosa significano.

Volta non svolta, ecco Rush Dopo essere stata la grande novità di FIFA 20 e aver provato in tutti i modi a renderla cool, EA Sports ha dovuto ammettere che Volta piaceva a pochi. Accantonato senza troppi rimpianti il progetto, gli sviluppatori canadesi hanno dovuto cercare una nuova modalità sociale che consentisse agli amici di trovarsi online e fare una partita veloce: Rush. Si tratta di un 4 contro 4 con in più i portieri controllati dal computer, su di un campo dalle dimensioni ridotte, ma senza barriere, nel quale lo scopo è giocare a calcio, non esibirsi in strane piroette o vestirsi come dei rapper su TikTok. Il gameplay, quindi, è il medesimo del calcio a 11, ma le regole sono leggermente diverse (i rigori sono in movimento, l'ammonizione che toglie dal campo per un minuto, il fuorigioco vale solo nell'ultima porzione di campo) e le distanze ridotte consentono di avere dei ruoli fluidi e un ritmo più elevato. In questo modo si dovrebbe avere una modalità fresca e divertente, che non snaturi l'essenza di EA FC. Rush è sia una modalità a sé stante, ma è stata integrata nella Carriera per testare le giovanili, in FUT per sbloccare premi bonus e nei Club per poter giocare in maniera più rilassata con gli amici. Grazie a una progressione Stagionale condivisa, oltretutto, sarà molto più semplice personalizzare il proprio alter ego e portare avanti il proprio gioco indipendentemente da quello che si sta facendo.

FC IQ, il calcio è più intelligente Grazie alla collaborazione con Opta Sports, una società di elaborazione dati sportivi, e all'utilizzo di HypermotionV, il sistema in grado di digitalizzare interi match reali, EA Sports ha potuto accumulare miliardi di dati riguardanti calciatori, squadre e tecnici. Una volta analizzati ha deciso di rivoluzionare il modo in cui classifica i diversi ruoli in campo, cosicché i movimenti degli atleti di EA Sports FC 25 siano sempre più simili a quelli che abbiamo ammirato in televisione. Jude Bellingham, l'uomo di copertina di quest'anno Tutto questo nuovo modo di analizzare e replicare il gioco del calcio è stato racchiuso sotto il nome di FC IQ. Non si tratta di una caratteristica specifica o di un elemento a sé stante, ma di una cosa che va a cambiare sottopelle qualunque aspetto di gioco, dalla carriera a FUT, passando per le amichevoli. Il concetto è semplice: Mbappé ed Haaland sono entrambi attaccanti, ma il loro modo di giocare è profondamente diverso e non si tratta solo degli attributi fisici o tecnici, o delle dimensioni del loro corpo. Inoltre loro stessi sono molto più efficaci in determinate situazioni, il francese partendo da lontano e da sinistra, il norvegese come punta centrale. Restano sempre fenomeni, ma la loro efficacia potrebbe risentire di un cambio di tattica, dato che sono meno abili a fare determinati movimenti o occupando parti di campo diverse da quelle solite. Perlomeno questo è quello che emerge dai dati reali registrati da Opta durante la loro carriera e abbiamo potuto vedere a Euro 2024 nel caso del francese o sotto la gestione di Guardiola per il giocatore del City. Detta così sembrerebbe un qualcosa di simile ai ruoli che possono essere assegnati alle carte di FUT per "specializzare" un calciatore, non fosse che in EA Sports FC 25 ci sono oltre 50 i nuovi ruoli, di cui 31 unici, e questi sono caratterizzati sia da bonus, sia da malus. Alla posizione e al ruolo bisogna aggiungere il focus, ovvero come si interpretano le istruzioni in campo. C'è il laterale che si dedica solo all'attacco dimenticandosi un po' i suoi compiti difensivi e quello che invece è più diligente anche in copertura, c'è il centrale di difesa che si butta in attacco alla Gatti o quello che non si schioda dall'ombra del suo avversario. Sommando tutte le possibili combinazioni, è possibile avere oltre 4000 diversi tipi di modi di intendere il gioco, così da darvi la libertà di creare la tattica prediletta. Starà poi all'IQ del calciatore virtuale adattarsi più o meno bene alle richieste, dato che ogni ruolo ha sia aspetti positivi, che aspetti negativi. Chissà se il nuovo modulo di Motta valorizzerà l'IQ calcistico di Vlahovic Questi elementi, poi, non sono incisi sulla pietra. Se durante l'anno Haaland dimostra di aver compreso meglio l'essenza del Falso 9 dello schema di Guardiola o Fonseca ha dato un nuovo taglio al modo di Leao di interpretare l'ala sinistra, EA Sports potrebbe cambiare al volo le tendenze dei calciatori, dando vita a una nuova versione dello stesso campione che in campo si muoverà in maniera diversa. Questo sarà particolarmente importante in Ultimate Team: in base alle prestazioni settimanali o mensili di un calciatore, infatti, non solo verranno gonfiate le statistiche, ma potrebbero cambiare anche i ruoli, i focus o l'adattabilità al ruolo (indicata da dei + verdi), così da rendere la carta non solo più forte, ma anche molto più flessibile. In altre parole si aggiunge un nuovo pilastro sul quale fondare la "personalità" di un calciatore. L'OVR stabilisce le sue capacità tecniche e fisiche, HypermotionV ha catturato il modo in cui si muove ed esegue i gesti tecnici, PlayStyles definisce cosa fa con la palla tra i piedi, mentre FC IQ detta i suoi movimenti e i suoi atteggiamenti quando è senza palla. Finalmente anche Icone come Gigi Buffon potranno avere PlayStyles in grado di sottolineare le loro capacità A proposito di PlayStyles, quest'anno anche i portieri avranno alcune "mosse speciali" che li renderanno, si spera, più efficaci e unici. Saranno 6 i PlayStyles per gli estremi difensori: Cross claiming: bravi a intercettare i traversoni Deflector: bravi a respingere la palla lontano dai piedi degli attaccanti Rimessa lontana Parata di piede Uscite fuori dalla porta Allungo, per tutti i portieri in grado di usare anche l'ultima falange per deviare un pallone impossibile Attraverso i ruoli sarà possibile personalizzare ancora di più le tattiche, oltre che sarà possibile variare durante la partita l'atteggiamento dei calciatori in modo da sorprendere l'avversario. Il tutto, come sempre, potrà essere deciso tramite la pressione della croce direzionale. Bisogna quindi prendere il patentino a Coverciano per poter giocare a EA Sports FC 25? Ovviamente no: l'altra faccia della medaglia è che con un tasto si potrà applicare la strategia del proprio allenatore o della propria squadra preferita senza sbattere la testa tra i vari menù, Anzi, sarà possibile condividere la tattica attraverso un codice alfanumerico valido su tutte le versioni del gioco, da Switch al PC.

I miglioramenti tecnici Non poteva esserci un nuovo capitolo di EA Sports FC senza qualche avanzamento tecnologico che arriva, però, già a mettere alla frusta le "nuove" console". In altre parole quest'anno debutteranno tre modalità grafiche pensate per venire incontro alle esigenze di ognuno: quella che predilige la bellezza grafica, con per la prima volta il Ray Tracing in gioco, quella che predilige la risoluzione, con 4K nativo a 60 FPS e una che si pone a metà strada con i 60 FPS come stella polare, ma raggiunti attraverso sistemi di upscaling della risoluzione. Per la prima volta ci sarà il ray tracing Inoltre sono state reintrodotte le presentazioni delle partite estese, le panchine da 9 giocatori, il fallo tattico, alcune dolorosissime collisioni coi pali, interazioni con le mascotte, un nuovo pubblico e un nuovo modo di calcolare il modo di correre dei calciatori ancora più realistico, ovvero il Full Body Mimic, che è in grado di replicare fedelmente il movimento delle braccia e del tronco di 800 atleti, di cui 200 donne. In altre parole grazie all'HypermotionV EA è stata in grado di registrare miliardi di nuovi dati che ha usato per rendere il gioco ancora più vario e realistico che in passato. Particolarmente interessanti sono due elementi. Cranium è il nuovo editor per i volti che consente all'utente di essere più preciso nelle sue creazioni e all'IA utilizzata da EA per ricreare i calciatori non scansionati direttamente o con l'Hypermotion V di replicare i volti in maniera più fedele. La modalità simulativa consente di avere il campo da gioco in condizioni non ottimali, come con talmente tanta pioggia da far scivolare i calciatori, e l'IA avversaria particolarmente aggressiva e abile quando la palla è tra i piedi dei campioni. Particolarmente bello è il fatto che le condizioni di luce potrebbero cambiare tra il primo e il secondo tempo di una partita giocata "il pomeriggio" a determinate latitudini. I giocatori del Chelsea festeggiano un gol Non abbiamo apprezzato molto, invece, l'introduzione della visuale in prima persona, deleteria esattamente come lo è nello sport reale (avete mai visto le orride bodycam sugli arbitri?), mentre nei replay le luci intense sono quasi eccessive, dato che gli atleti sembrano circondati da luci sacre. Nella beta, inoltre, i portieri sembrano abbastanza un colabrodo, incapaci di bloccare un pallone e di respingerlo lontano dai piedi degli attaccanti. Cambieranno in queste settimane? Abbiamo apprezzato, invece, il nuovo dribbling, più preciso e in grado di dare maggior controllo ed esplosività anche senza doversi affidare a skill moves e altre cose strane.

Tante novità per la Carriera In un'edizione nella quale la creazione delle tattiche è così importante era impensabile non avere anche tante novità per quanto riguarda la modalità Carriera. Due delle novità principali vertono intorno alle innovazioni di quest'anno: Rush verrà utilizzato per allenare, scovare e testare i migliori talenti delle giovanili. Per la prima volta non solo si potranno cercare i campioni di domani in oltre 180 nazioni del mondo, ma poi questi possono essere provati in un torneo bimestrale contro i pari età. Non solo, si potrà sia testare il calciatore attuale, per capire se tra di loro c'è già un Camarda o uno Yamal spendibile in prima squadra, sia visionare la versione a pieno potenziale, così da capire che tipo di calciatore avremo tra le mani dopo qualche stagione. ZZ dà qualche consiglio a Bellingham Il resto delle Carriere, poi, sarà speso non solo per migliorare le statistiche OVR, ma anche per adattare il calciatore alle richieste del mister, nel caso di Carriera singola, o di allenare la squadra a seguire i propri dettami tattici, nel caso di Carriera allenatore. Particolarmente interessante è l'introduzione di elementi dal vivo all'interno delle carriere: si potrà, infatti, scegliere di partire da zero, o di ereditare la situazione di classifica reale di una squadra o di un calciatore in qualunque punto della stagione. In questo modo si potrà provare a rivivere la stagione del Girona lo scorso anno o a raddrizzare la stagione del Napoli. Tutto dipenderà da quello che accadrà nei prossimi 12 mesi, ma EA promette di sfruttare le analisi di Opta per dare sia la possibilità di entrare in campionato in corso con statistiche, cartellini e infortuni aggiornati al secondo, sia di creare alcuni inizi iconici, come è stato il ritorno di Sancho lo scorso anno al Dortmund, con i quali "raccontare" una nuova storia. I falli tattici sono una novità di EA Sports FC 25 In EA Sports FC 25 debutteranno nuovi menù, in modo da rendere tutto più leggibile, oltre che ci sarà una collaborazione con Fabrizio Romano: il celebre social-insider, infatti, fornirà nel gioco tutte le informazioni sul calciomercato. Non mancheranno nuove opzioni per rendere più granulare l'esperienza, dall'introdurre i campi pesanti in inverno, all'intelligenza artificiale avanzata per gli avversari. Questo avverrà non solo per il calcio maschile, ma anche per quello femminile. Opta, infatti, segue anche le principali competizioni mondiali (niente Serie A Femminile, però, a differenza degli uomini nel quali sia la Serie A che la Coppa Italia sono coperte da Opta) ed EA promette di usare le sue statistiche per rendere più realistici e attuali anche questi campionati. Lo sviluppatore di Vancouver, infatti, sostiene di essersi circondato di esperti di calcio femminile, oltre che di ex giocatrici, in modo da cogliere sempre più sfumature di questa competizione. Beckham è una delle leggende che sarà possibile interpretare nella Carriera Ultimo, ma non ultimo, la presenza delle icone. In EA Sports FC 25 sarà possibile interpretare Pirlo, Van Nistelrooy, Kelly Smith o Thierry Henry nelle rispettive carriere. Chi effettua il preorder potrà scegliere anche R9, Zinedine Zidane o David Beckham. Si potranno scegliere anche tre Origin Story da interpretare per dare maggior pepe alla propria carriera da giocatore.

E FUT? Chiudiamo con l'elemento chiave di EA Sports FC 25: Ultimate Team. Come è facile immaginare, le novità di FC IQ incidono enormemente su FUT, non solo perché la parte tattica rivestirà un ruolo ancora più centrale nell'esperienza -fortunatamente sarà gestibile anche da app o via web- ma perché le tante combinazioni di ruoli, posizioni e focus garantiscono una varietà impensabile fino a 12 mesi fa. Come detto, inoltre, le versioni potenziate dei vari calciatori non solo garantiscono statistiche migliori, ma anche nuove opzioni tattiche che le renderanno ancora più utili, come un maggior numero di ruoli familiari rispetto alle carte standard. Bellingham è già fortissimo, non vogliamo immaginare le sue versioni TOTW... Per stare dietro a tutte queste cose ci saranno nuove sfide settimanali, anche per Rush, premi e quant'altro. Seguendo le richieste della community è stata potenziata anche la parte delle Evoluzioni. Quest'anno non solo i parametri per rientrare nel novero delle carte potenziabili saranno meno stringenti, ma ci saranno molte più opzioni di personalizzazione anche della carta, con elementi in movimento e sfondi intercambiabili. Un altro elemento molto atteso dai giocatori è un nuovo posto dove conservare i duplicati in vista delle sfide di costruzione delle squadre. Non solo si potranno tenere copie di carte già possedute, ma il motore di costruzione automatico delle squadre prenderà in considerazione prima i duplicati e gli elementi non scambiabili e poi quelli con un certo valore. Le icone, croce e delizia di FUT Per quanto riguarda le competizioni settimanali EA ha deciso di conformarsi alla classica distribuzione dei punti, in modo da rendere utili anche i pareggi. In questo modo le vittorie daranno tre punti, i pareggi uno solo e le sconfitte nulla. Nei tier più alti della classifica, oltretutto, non solo ci saranno premi migliori, ma tornerà anche lo spareggio, ovvero una partita secca pensata per salvare dalla retrocessione nella divisione inferiore. In questo modo si dà una chance in più ai giocatori migliori di difendere la loro classifica e oltretutto lo si farà con una partita dalla grande tensione, che probabilmente sarà memorabile. L'ultima novità è il nuovo stadio, con tante nuove opzioni di personalizzazione e soprattutto una curva avversaria nella quale anche la squadra ospitata può sfoggiare la sua personalità. Donne e uomini anche quest'anno possono giocare assieme nei Club e in FUT Anche i Club sono stati potenziati con Rush. Questa modalità consentirà di vincere nuovi premi, ma soprattutto di giocare velocemente anche con soli 3 amici del club. I gestori dei club avranno poi diverse nuove opzioni sia estetiche, sia pratiche. I crediti guadagnati, infatti, servono anche per acquistare potenziamenti coi quali migliorare la propria squadra: migliorare i punti di forza o limitare le debolezze? Anche in questo caso tornano gli spareggi, in modo da dare una possibilità in più di conservare la categoria. Infine grazie a Cranium sarà possibile personalizzare nel dettaglio il volto del proprio alter ego, così da assomigliare il più possibile alla propria fantasia, non importa che sia di se stessi o del proprio calciatore preferito.

Come ogni anno EA Sports FC 25 si presenta con un carico di novità interessanti, che puntano ad arricchire l'esperienza dell'anno passato, senza per questo stravolgere una formula che ha conquistato decine di milioni di utenti e genera introiti spaventosi. Rush prova a prendere la facilità di approccio di Volta spogliando questa modalità da tutti gli elementi extra calcistici, mentre FC IQ dovrebbe ridisegnare come i calciatori si muovono in campo. L'impatto che queste novità avranno sull'esperienza finale è tutto da valutare, soprattutto perchè nei prossimi mesi EA potrebbe cambiare ancora diversi elementi, rafforzando per esempio i portieri, al momento abbastanza dei colabrodo, o limando alcuni altri elementi, come la velocità di gioco o l'incidenza del dribbling. La sensazione è che difficilmente saremo sorpresi da questo capitolo, ma allo stesso modo difficilmente rimarremo delusi dall'esperienza di gioco.