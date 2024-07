EA Sports FC 25 annunciato con il primo trailer ufficiale, data di uscita, immagini e dettagli

Electronic Arts ha svelato oggi EA Sports FC 25, il nuovo capitolo della celebre simulazione calcistica a cadenza annuale, mostrandola con un primo trailer ufficiale di presentazione e annunciando anche data di uscita e vari dettagli sul gioco.

EA Sports FC 25 verrà lanciato il 27 settembre 2024, all'avvio (o poco dopo) della nuova stagione calcistica internazionale, e porterà con sé ovviamente le nuove licenze aggiornate e alcune novità interessanti sul fronte tecnico e del gameplay, proseguendo l'evoluzione della serie a cadenza annuale.

Le innovazioni principali di questo nuovo capitolo sono rappresentate dalla modalità Rush e dal nuovo sistema di intelligenza artificiale chiamato FC IQ, per offrire "l'esperienza più social e autentica di sempre", secondo quanto riferito da EA. Potete scoprire queste e altre novità e dettagli nel nostro nuovo Provato in anteprima di EA Sports FC 25, pubblicato proprio in questi minuti.