Tutte le novità di Ultimate Team in EA Sports FC 25

Di seguito, invece, proveremo a raccogliere tutte le novità per Ultimate Team , senza dubbio la modalità più attesa anche quest'anno. Non aspettatevi degli stravolgimenti, ovviamente, ma diverse novità in grado di rendere più completa l'esperienza.

Come ogni anno il nuovo capitolo di "FIFA" inserisce tante novità sullo scheletro dell'anno precedente e EA Sports FC 25 non è da meno. Tra Rush, Cranium FC IQ i nomi nuovi da imparare sono molteplici e nel nostro provato in anteprima del gioco abbiamo provato a spiegarveli tutti.

In FUT le regole sul campo non cambiano, quello che cambia è il fatto che potrete utilizzare una vostra carta in partita e che questa potrà avere dei bonus se c'è alchimia coi calciatori scelti dagli altri giocatori. Inoltre ci saranno eventi tematici (calciatori de LaLiga, calciatori Argento, etc...) per dare varietà durante l'anno.

La nuova modalità sociale Rush sarà, ovviamente, presente anche in FUT. Si tratta di un 4 contro 4 su di un campo ridotto e coi portieri controllati dalle CPU. Il gameplay sarà quello delle partite a 11, quindi niente stranezze come il gioco di sponda o l'esasperata ricerca del dribbling, con alcune regole particolari, come il fuorigioco solo nell'ultima porzione di campo, le ammonizioni che tengono fuori un minuto e i rigori in movimento.

FC IQ

Probabilmente la novità più interessante: FC IQ non solo è un nuovo modo di definire i ruoli in campo dei calciatori, ma è anche come determinati calciatori si muovono senza palla. Non è che se metto Kean al posto di Mbappé lui esegue gli stessi movimenti del francese, ma con statistiche meno pompate, così come se uso Haaland come Falso 9 lo rendo meno efficace come terminale offensivo. La sua forza, velocità e tecnica (OVR) sono gli stessi, cosa fare con la palla (PlayStyles) anche, ma i movimenti senza palla sono differenti. In FUT questo si traduce in tante nuove carte differenti, con un Haaland TOTW che si muove in maniera completamente differente da un altro. Perché EA potrà cambiare non solo le statistiche, ma anche l'intelligenza calcistica della carta.

IQ calcistico di Zidane è fuori discussione...

Questa varietà renderà felice il Carlo Ancelotti che c'è in noi. Potremo, infatti, cambiare in maniera granulare la nostra strategia, modificando posizione, ruolo e focus di ogni calciatore fino a trovare il modo perfetto nel quale il nostro 11 deve giocare. Potremo usare sia l'app che il web per studiare le statistiche, ma potremo anche semplicemente dire "mi piace come gioca l'Inter di Inzaghi" e con un tasto scaricare le impostazioni Opta del tecnico nerazzurro.