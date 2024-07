Gli autori di Fallout: London non possono comunicare la data d'uscita anche se vorrebbero farlo

La dichiarazione arriva in seguito alle forti pressioni che Carter e i suoi stanno ricevendo dalla comunità per avere finalmente una data utile, dovuta in parte anche a un annuncio del team risalente al mese scorso, in cui si diceva che la data era stata fissata internamente.

Dean Carter, il responsabile del progetto Fallout: London, un'enorme mod di Fallout 4 ambientata a Londra , ha spiegato che il motivo per cui gli sviluppatori non hanno ancora rivelato la nuova data di uscita è dovuto alla firma di accordi di riservatezza, probabilmente con GOG che li sta aiutando nel lancio (non c'è conferma in merito, comunque).

Presto, ma quando?

Come ricorderete l'arrivo dell'aggiornamento alle console di ultima generazione di Fallout 4 ha costretto il team di sviluppo ad abbandonare la data di uscita del 23 aprile. La nuova non è mai stata resa pubblica, nonostante la promessa che non manca molto per conoscerla e per avere la mod, che ricordiamo sarà completamente gratuita e distribuita tramite GOG perché troppo grossa per Nexus Mods e altri siti specializzati.

Carter ha spiegato la situazione in una recente intervista con Metro, raccontando anche dell'incubo vissuto dal team di sviluppo quando Bethesda ha pubblicato la sua patch, arrivata anche su PC, che ha fatto infuriare non poco la comunità dei modder, visti i problemi creati alla compatibilità delle mod più diffuse.

Stando a Carter, quindi, Team FOLON, il gruppo che si sta occupando di Fallout: London, non può rivelare la nuova data di uscita ai potenziali giocatori nemmeno se lo volesse, perché ha firmato degli accordi di riservatezza. Detto questo ha ribadito in qualche modo che non manca molto.

Fallout: London è la cosa più vicina a un nuovo Fallout che potremo giocare nei prossimi mesi / anni, considerando che l'arrivo di Fallout 5 è ancora molto lontano. Comunque sia, la scena dei modder è molto attiva in tal senso e offre esperienze spesso molto complete, realizzate con grande amore, come la mod che ricrea Van Buren, ossia il Fallout 3 originale, partendo da Fallout 2.