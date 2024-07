Van Buren, ossia il Fallout 3 originale, è ora giocabile grazie a una mega mod per Fallout 2

Il progetto di Fallout 3 esisteva da molto tempo prima che Bethesda Softworks acquisisse la serie e lo lanciasse nel 2008. In origine aveva il nome in codice "Van Buren" ed era in linea con i primi due capitoli, anche perché realizzato dallo stesso team, Black Isle. Purtroppo nel 2003 fu cancellato e tutti sappiamo com'è andata a finire. Un gruppo di fan però, non si è arreso e ha creato una gigantesca mod di Fallout 2 per farlo rivivere. Più che altro, per farlo vivere.

Il team di modder che ha reso possibile il piccolo miracolo si chiama PJ Hexer e Co, mentre la mod si chiama Fallout Yesterday - Van Buren e pesa la bellezza di più di 5 GB.