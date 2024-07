La campagna Kickstarter di Deliver Us Home è in dirittura d'arrivo, manca poco all'obiettivo principale

La campagna Kickstarter di Deliver Us Home è in dirittura d'arrivo. Mancano circa 24 ore alla conclusione e non ha ancora raggiunto il suo obiettivo principale, anche se manca davvero poco: meno di 7.000 euro per un obiettivo di complessivo di 100.000 euro. Attualmente le offerte sono state 1943, ma si spera in un accelerazione nelle prossime ore, così da far diventare realtà il gioco.

Perché la campagna?

Lo studio di sviluppo KeokeN Interactive ha lanciato la campagna di crowdfunding di Deliver Us Home per provare a ricostituirsi e concludere la trilogia Deliver Us, che comprende Deliver Us the Moon e Deliver Us Mars.

Un'immagine teaser di Deliver Us Home

È dovuto ricorrere a questo sistema perché naviga in cattive acque e non ha trovato finanziamenti in altro modo. Probabilmente 100.000 euro non saranno sufficienti per sviluppare il gioco (quantomeno uno al livello del precedente), ma il successo della campagna potrà essere usato come leva per trovare nuovi finanziamenti.

Deliver Us Home sarà un'esperienza sci-fi single player in cui si va alla ricerca di una nuova casa per l'umanità, ormai sull'orlo dell'estinzione.

"Prendere in mano la situazione dopo anni di pitching è liberatorio", ha spiegato Koen Deetman, uno dei fondatori dello studio. "Ci ha motivati a lavorare sodo nelle ultime settimane. La nostra creatività ha raggiunto il massimo storico e abbiamo lavorato a pieno regime per orchestrare la campagna, il trailer e la demo che i sostenitori possono giocare. È davvero un segno del nostro amore e della nostra dedizione al mestiere di creare videogiochi". Che dire? Speriamo nelle prossime ore di potervi dare la buona novella dell'avvenuto finanziamento.