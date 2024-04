KeokeN licenzia tutti i dipendenti ma non chiude: vuole ricostruirsi e creare Deliver Us Home

La compagnia in ogni caso non chiuderà. È comunque in preparazione una campagna Kickstarter per Deliver Us Home e l'obiettivo è di ricreare la società "mattone per mattone".

Tramite LinkedIn, i due hanno spiegato che non hanno trovato alcun tipo di possibilità di lavoro : nessuno è interessato a pubblicare un nuovo loro gioco, ad assumerli come sviluppatori o a coinvolgerli come co-sviluppatori di un progetto.

KeokeN Interactive - sviluppatore di Deliver Us The Moon e Deliver Us Mars - ha licenziato il suo intero staff . L'informazione arriva dal CEO Koen Deetman e dal Managing Director Paul Deetman.

Il messaggio dei Deetman

Deliver Us the Moon è il primo gioco del team

"Con il cuore spezzato, abbiamo dovuto licenziare il nostro team di KeokeN perché non si è concretizzato nulla di sostanziale subito dopo la nostra visita alla GDC. Purtroppo abbiamo esaurito tutte le opzioni possibili per la pubblicazione, il lavoro su commissione e il co-sviluppo."

"È nostra massima priorità assicurarci che il nostro adorabile team trovi una nuova casa da qualche altra parte, quindi se avete posizioni disponibili in Programmazione, Tech Art, Porting, Level Design, Audio, Animazione, Produzione, Gestione dell'ufficio, contattateci, in modo che possiamo presentarvi le migliori persone che sono state al centro di KeokeN negli ultimi 10 anni."

"Paul e io siamo molto provati, ma tutt'altro che sconfitti. La nostra missione personale è quella di ricostruire KeokeN mattone per mattone come abbiamo fatto in passato, in nome della nostra gente e per continuare l'eredità dei nostri giochi."

"È diventato abbondantemente chiaro che la cosa più importante per noi e per il nostro team siete voi, la nostra comunità. Voi giocate ai nostri giochi, li fate brillare, ci fate sentire speciali perché credete in noi. Vi siete mostrati costantemente sia nei momenti buoni che in quelli cattivi, dal nostro debutto su Kickstarter in passato al nostro recente video di richiesta di aiuto. Grazie a voi, abbiamo raggiunto milioni di persone. Abbiamo sempre avuto bisogno di voi e continuiamo ad averne."

"Personalmente, stiamo preparando un Kickstarter per il nostro attesissimo Deliver Us Home. Questo è un piccolo passo per KeokeN, un grande passo per Delivering Us Home. Un gioco che costruiremo per voi e con voi."